Srpska dobija preciznu evidenciju nekretnina

Koliko u Republici Srpskoj ima kuća, stanova, poslovnih prostora i zemljišta, gdje se nalaze, koje su površine i koliko vrijede. Sve bi to trebalo da bude objedinjeno u jednom sistemu. To je suština projekta procjene nepokretnosti. Težak je 35,2 miliona evra, odnosno 68,8 miliona maraka.

Akreditovani službenici RUGIP-a obilaze teren. Građane popis i procjena neće koštati ništa.

"Kada završimo projekat, koji će trajati najmanje pet godina, mislim da ćemo, prije svega, urediti tržište, RUGIPP će biti centralna institucija iz koje će sve ostale da vuku podatke - da se zna koliko nepokretnost vrijedi u određenim zonama, gradovima i opštinama. Gdje će moći pored banaka, sudova opština, sve institucije da koriste te podatke", rekao je Dragan Stanković, direktor RUGIPP-a.

Međunarodne finansijske institucije, u ovom slučaju Međunarodna banka za obnovu i razvoj, potvrdila je kredibilitet Vlade Republike Srpske. Dokaz za to je i ovaj projekat, kaže ministar finansija i trezora u Savjetu ministara. Rok otplate je 32 godine, uz sedam godina grejs perioda.

„Kamatna stopa odgovara Euriboru. Kada uzmemo u obzir inflatorna kretanja i dužinu perioda na koji je potpisano, možemo reći, ne samo da je u pitanju beskamatni kredit, već da postoji i određeni dio granta kada se sve u konačnici preračuna", rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

Kada Srpska bude imala podatke o tome ko šta posjeduje i koliko to vrijedi, biće stvoren i jedan od preduslova za izradu socijalne karte, poruka je premijera Srpske. Planiran je i centralni digitalni arhiv, a na projektu bi trebalo da bude angažovano oko hiljadu ljudi, uglavnom mladih.

„Republika Srpska će imati tačnu evidenciju svojih nepokretnosti, vrijednost tih nepokretnosti i mi smo vlasnici tih podataka, niko drugi. Ovo je nešto što predstavlja određene preduslove o kojima pričamo, Jer, jačanje institucionalnih kapaciteta Republike Srpske, jača Republiku Srpsku", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Kako to izgleda u praksi već je testirano u Laktašima. Prije pilot-projekta grad je od poreza na nepokretnosti godišnje prikupljao 900 hiljada maraka, a sada 2,1 milion. U RUGIPP-u kažu da će precizniji podaci donijeti i pravednije plaćanje poreza, ali i jednostavnije procedure. Projekat se priprema još od 2019. godine, a njegov najvažniji dio biće masovna procjena vrijednosti nepokretnosti.