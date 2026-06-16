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Košarac: Srpska bila i ostala snažan saveznik u borbi protiv islamskog radikalizma

Autor:

ATV
16.06.2026 14:18

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Сташа Кошарац
Foto: ATV

Zahvaljujući predanom angažmanu predsjednika Milorada Dodika i srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović, značajni svjetski centri odlučivanja i administracije upoznati su o činjenicama koje već godinama izazivaju zabrinutost kada je riječ o bezbjednosnim i političkim procesima u BiH, izjavio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Tako je međunarodna javnost informisana, između ostalog, o tome da je u školi nadomak Sarajeva istaknuta slika vođe Islamske revolucionarne garde Kasima Sulejmanija, koji je eliminisan naredbom američkog predsjednika Donalda Trampa.

Takođe su predstavljena poznata saznanja da su izvršioci terorističkog napada u Njujorku imali pasoše BiH, kao i činjenica da je Ambasada Islamske Republike Iran u Sarajevu u ratnom periodu imala 447 ljudi, koji su prema informacijama bili članovi Islamske revolucionarne garde i provodili vojne i obavještajne operacije u BiH u dijelu pod kontrolom Sarajeva", naveo je Košarac na "Instagramu".

On je naglasio da je očito da je dio BiH bio i ostao pod snažnim uticajem Irana i poligon za sve što je poslije bilo u svijetu i predmet ozbiljne antiterorističke opservacije.

Na nedavno održanom 37. sarajevskom Međunarodnom sajmu knjiga, dodao je on, promovisana je i knjiga "Islamska revolucija u Iranu, pogled iz BiH" u kojoj se slavi pobjeda Islamske revolucije i "pomoć" koju je Iran pružio tzv. RBiH u ratnom periodu.

"Republika Srpska je bila i ostala snažan saveznik u borbi protiv islamskog radikalizma i međunarodnog terorizma i to je ono što boli i što smeta Sarajevu, koje se tih veza nikada nije odreklo niti ih je prekinulo, već ih je premjestilo u diskretnije okvire", naglasio je Košarac, prenosi Srna

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Staša Košarac

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Željka Cvijanović

islamska zajednica

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