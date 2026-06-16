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Čović: 100 tačaka na dnevnom redu sljedeće sjednice Doma naroda

Autor:

ATV
16.06.2026 15:10

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Предсједник ХЗД-а Драган Човић
Foto: ATV

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Dragan Čović, koji je jutros preuzeo ovu dužnost po principu rotacije, izjavio je danas novinarima u Sarajevu da će naredna sjednica Doma biti održana 30. juna i da će imati oko 100 tačaka dnevnog reda.

"Jutros smo održali sjednicu Kolegijuma i postigli korektan dogovor da na dnevni red stavimo sve sporazume, izvještaje, inicijative i druga pitanja oko kojih smo postili saglasnost, a da sporna pitanja ostavimo za kasnije", rekao je Čović na tradicionalnom druženju sa novinarima.

On je za drugu polovinu jula najavio dvije sjednice na kojima će se naći oko 10 zakona koji su u proceduri.

Prema njegovim riječima, biće zakazane i dvije hitne sjednice, prva posvećena takozvanim evropskim zakonima, o Visokom sudskom i tužilačkom savetu BiH i Sudu BiH, a druga o Prijedlogu budžeta institucija BiH za ovu godinu.

Čović je izrazio optimizam u pogledu budućeg efikasnijeg rada Kolegijuma i Doma naroda, zasnivajući svoj optimizam na intenziviranju razgovora članova Kolegijuma sa klubovima delegata.

Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, on je rekao da će u fokusu biti evropski zakoni, kao i status OHR-a i mandat visokog predstavnika, o čemu predstavnici SAD i EU nemaju usaglašen stav, ali je to potrebno radi uspostavljanja unutrašnje stabilnosti u BiH.

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On smatra da je potrebno vremenski ograničiti mandat visokog predstavnika i da treba ukinuti takozvana bonska ovlašćenja.

Čović je naglasio da do kraja mandata, odnosno do opštih izbora u BiH u oktobru, ipak ne očekuje opstrukcije delegata, kao što je to bila dosadašnja praksa, jer će insistirati na kolegijalnosti i partnerstvu svih političkih aktera.

Prema njegovim riječima, od ukupno 48 zakona koji su u proceduri, njih 19 je još uvijek sporno zbog različitih stavova i pogleda klubova delegata u Domu naroda.

Odgovarajući na pitanje o "trećem entitetu", Čović je ponovio da dok god bude postojala neodgovorna bošnjačka politika u BiH, Hrvati imaju pravo da se bore za ravnopravnost, pa i da traže "svoju federalnu jedinicu".

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Dragan Čović

Dom naroda

PD PS BiH

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