Акција Смаглер: Хрватска изручила Бориса Радовановића БиХ

Аутор:

Огњен Матавуљ

20.02.2026

12:59

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Борис Радовановић (32) из Петрова, један од осумњичених за трговину дрогом у предмету ”Смаглер”, изручен је из Хрватске у БиХ.

Радовановић је ухапшен на основу међународне потјернице и након поступка екстрадиције полицијски службеници Окружног центра судске полиције Добој спровели су га у Казнено-поправни завод Добој.

смаглер

Хроника

Акција ”Смаглер”: Мамула и Дуле признали кривицу, осуђени на шест година затвора

”Судска полиција преузела је лице од Граничне полиције БиХ у Броду и спровели су га у притворску јединицу КПЗ Добоја ради издржавање мјере притвора који му је одређен рјешењем Окружног суда у Добој”, рекла је портпарол Судске полиције Републике Српске Бранкица Спасенић.

Одузет му кокаин

Како сазнаје АТВ против Радовановића се води поступак због сумње да је био умијешан у трговину наркотицима у оквиру предмета ”Смаглер”.

Током истраге у том предмету полиција је од Радовановића одузела три пакета са 130 грама кокаина које је превозио аутомобилом. Након хапшења је пуштен на слободу и неколико мјесеци се налазио у бјекству због чега се није нашао међу 20 оптужених у том предмету.

смаглер

Хроника

Акција ”Смаглер”: Притворен и други унук бившег члана Предсједништва БиХ

Подсјетимо, у оквиру акције ”Смаглер” пронађено је и заплијењено око 7,5 килограма дроге и то 4,5 килограма кокаина, 1,38 килограма спида, 1,6 килограма марихуане, 81 медицинска таблета. Одузето је и око 140.000 КМ, оружје, муниција, седам скупоцјених возила међу којима су ”ауди”, ”мерцедес”, "BMW”, ”фолскваген”, мобилни телефони и други предмети који ће послужити као доказ у даљем поступку.

Суђење је у току, а прије два дана изречена је и прва пресуда у том предмету. Срђан Макрић звани Мамула и Душану Јањиловићу звани Дуле осуђени су на по три године затвора након што су с тужилаштвом склопили споразум о признању кривице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

