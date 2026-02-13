Logo
Large banner

Петровић: Неистина да је упућен било какав захтјев за слијетање авиона Владе Српске у Њемачку

13.02.2026

11:22

Коментари:

0
Петровић: Неистина да је упућен било какав захтјев за слијетање авиона Владе Српске у Њемачку

Потпуна је неистина да је упућен било какав захтјев за слијетање авиона Владе Републике Српске у Њемачку, што значи да до било каквог одбијања или ускраћивања дозволе није ни могло доћи, рекао је шеф кабинета српског члана Предсједништва БиХ Душан Петровић.

Из Предсједништва БиХ су се огласили како кажу поводом нетачних и злонамјерних информација објављених на порталу "Рапорт", а које се тичу наводног захтјева за слијетање авиона Владе Републике Српске у Њемачку.

- Све тврдње пласиране у одређеним медијима представљају непровјерене дезинформације, чији је једини циљ обмањивање јавности и креирање лажног наратива. Недопустиво је да се поједини медији, без елементарне новинарске провјере, стављају у функцију ширења неистина, чиме свјесно уносе непотребну конфузију међу грађане - рекао је Петровић.

Каже да очекују од свих медија да се придржавају основних стандарда професионалног и одговорног новинарства, заснованог искључиво на чињеницама и потврђеним информацијама.

Подијели:

Тагови :

Душан Петровић

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рубио: Свијет какав познајемо више не постоји - ово је пресудан тренутак

Свијет

Рубио: Свијет какав познајемо више не постоји - ово је пресудан тренутак

1 ч

0
Обамина савјетница била блиска са Епстином: Објављене преписке, најавила отказ у "Голдман Саксу"

Свијет

Обамина савјетница била блиска са Епстином: Објављене преписке, најавила отказ у "Голдман Саксу"

1 ч

0
Још три тужилачке позиције у Приједору

Република Српска

Још три тужилачке позиције у Приједору

1 ч

0
Нема безбједносних гаранција док Кијев не постигне мир са Москвом

Свијет

Нема безбједносних гаранција док Кијев не постигне мир са Москвом

2 ч

0

Више из рубрике

Још три тужилачке позиције у Приједору

Република Српска

Још три тужилачке позиције у Приједору

1 ч

0
МУП издао обавјештење: Не постоји опасност, нема разлога за узнемиреност

Република Српска

МУП издао обавјештење: Не постоји опасност, нема разлога за узнемиреност

3 ч

0
У Горњем Рибнику пројекција документарних филмова "Хероји причају"

Република Српска

У Горњем Рибнику пројекција документарних филмова "Хероји причају"

4 ч

0
Никола Шобот

Република Српска

Шобот за АТВ: УКЦ Републике Српске добио Центар за терапију бола

5 ч

8

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

Додик: Слобода је највећа вриједност и дужни смо да је чувамо

12

57

Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

12

53

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

12

50

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

12

37

Откривени случајеви афричке куге свиња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner