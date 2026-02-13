Петровић: Неистина да је упућен било какав захтјев за слијетање авиона Владе Српске у Њемачку

13.02.2026
11:22
Коментари:0
Потпуна је неистина да је упућен било какав захтјев за слијетање авиона Владе Републике Српске у Њемачку, што значи да до било каквог одбијања или ускраћивања дозволе није ни могло доћи, рекао је шеф кабинета српског члана Предсједништва БиХ Душан Петровић.
Из Предсједништва БиХ су се огласили како кажу поводом нетачних и злонамјерних информација објављених на порталу "Рапорт", а које се тичу наводног захтјева за слијетање авиона Владе Републике Српске у Њемачку.
- Све тврдње пласиране у одређеним медијима представљају непровјерене дезинформације, чији је једини циљ обмањивање јавности и креирање лажног наратива. Недопустиво је да се поједини медији, без елементарне новинарске провјере, стављају у функцију ширења неистина, чиме свјесно уносе непотребну конфузију међу грађане - рекао је Петровић.
Каже да очекују од свих медија да се придржавају основних стандарда професионалног и одговорног новинарства, заснованог искључиво на чињеницама и потврђеним информацијама.
