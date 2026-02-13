Logo
Large banner

МУП издао обавјештење: Не постоји опасност, нема разлога за узнемиреност

Извор:

АТВ

13.02.2026

09:18

Коментари:

0
МУП издао обавјештење: Не постоји опасност, нема разлога за узнемиреност

Министарство унутрашњих послова Републике Српске саопштило је да данас у насељима Ћетојевићи и Кадињани на подручју града Лакташи, бити реализована тактичка вјежба.

"Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", саопштио је МУП.

Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике Жандармерије.

Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

vježba

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У Горњем Рибнику пројекција документарних филмова "Хероји причају"

Република Српска

У Горњем Рибнику пројекција документарних филмова "Хероји причају"

4 ч

0
Никола Шобот

Република Српска

Шобот за АТВ: УКЦ Републике Српске добио Центар за терапију бола

5 ч

8
Заједничко обиљежавање Сретења - Дана државности Републике Српске и Дана државности Србије

Република Српска

Заједничко обиљежавање Сретења - Дана државности Републике Српске и Дана државности Србије

5 ч

0
Игор Радојичић доживио саобраћајну незгоду

Република Српска

Игор Радојичић доживио саобраћајну незгоду

15 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

Додик: Слобода је највећа вриједност и дужни смо да је чувамо

12

57

Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

12

53

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

12

50

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

12

37

Откривени случајеви афричке куге свиња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner