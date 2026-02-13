МУП издао обавјештење: Не постоји опасност, нема разлога за узнемиреност

Извор:
Министарство унутрашњих послова Републике Српске саопштило је да данас у насељима Ћетојевићи и Кадињани на подручју града Лакташи, бити реализована тактичка вјежба.
"Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", саопштио је МУП.
Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике Жандармерије.
