МУП издао обавјештење: Не постоји опасност, нема разлога за узнемиреност

"Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност", саопштио је МУП.

Вјежбу организује Центар за обуку за припаднике Жандармерије.