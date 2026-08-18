Kalinić: To je to...

"To je to, došao je momenat da se kaže dosta", prvo je oglašavanje Nikole Kalinića nakon objave da završava igračku karijeru.

"To je to, došao je momenat da se kaže dosta. Jedno divno putovanje od 17 godina dolazi do kraja. Imao sam nevjerovatnu sreću da sve što sam ikada želio, uspio sam da uradim. Upoznao sam svijet, stekao prijatelje, osvojio titule, uživao igrajući se i takmičeći se. Pravio sam greške i gluposti i budalaštine, bilo ih je gomila, ali nikada nisam odustajao. Uvijek sam vjerovao da ću sljedeću utakmicu biti bolji, pametniji.

Uvijek sam se trudio da budem iskren i pošten prema košarci, prema klubu, prema sebi i mislim da sam u većini slučajeva uspio i da sam i tu imao sreću da mi se sve vrati. Jedna luckasta glava iz Subotice i nevjerovatna želja za uspjehom.

Hvala svima na podršci, pohvalama, kritikama. Hvala mojim saigračima, trenerima, ljudima u klubovima, navijačima i svim ostalima koji su bili deo mog puta. Znam da često nisam bio lagan za saradnju, ali imam svoje principe i načela od kojih ne odustajem. Bila je ovo jedna luda vožnja i hvala vam svima.

Nastavljamo avanturu, samo u drugačijim ulogama", piše u poruci.