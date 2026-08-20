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Pobjeda Igokee protiv Beča

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Autor:

Nikola Lučić
20.08.2026 21:26

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Побједа Игокее против Беча
Foto: Nenad Vuruna

Košarkaši Igokee savladali su Beč rezultatom 99:98 u prvoj pripremnoj utakmici za novu sezonu

Igosi su na parketu dvorane u Laktašima imali prednost tokom većeg dijela utakmice i na kraju su uspjeli da dođu do pobjede.

Lazar Stefanović je bio najbolji strijelac sa 21 poenom i četiri asistencije, pratili su ga Strahinja Gavrilović 20 poena i šest skokova, Nikola Manojlović sa 14 poena, kapiten Dragan Milosavljević sa 12 poena i Pjer Luis sa 10 poena i pet asistencija.

U ekipi iz Beča koju sa klupe vodi Dragan Bajić najefikasniji bio je Langović sa 26 poena, Nije je ubacio 17, Šerfeld 16, a po 10 poena su postigli Jovanović i Gan.

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Tagovi :

KK Igokea

košarka

Beč

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