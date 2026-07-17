Unapređenje meteorološkog monitoringa instalacijom deset novih automatskih meteoroloških stanica

U okviru implementacije projekta „Povećanje ulaganja u smanjenje rizika od poplava u Bosni i Hercegovini“, koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (Green Climate Fund), Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske (RHMZ RS) dobio je deset automatskih meteoroloških stanica koje su uspješno instalirane i puštene u rad tokom prethodnog perioda.

U okviru implementacije projekta „Povećanje ulaganja u smanjenje rizika od poplava u Bosni i Hercegovini“, koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (Green Climate Fund), Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske (RHMZ RS) dobio je deset automatskih meteoroloških stanica koje su uspješno instalirane i puštene u rad tokom prethodnog perioda.

Projekat je usmjeren na smanjenje rastuće ranjivosti zajednica u Bosni i Hercegovini na poplave i druge ekstremne vremenske događaje izazvane klimatskim promjenama. Jedna od njegovih ključnih komponenti jeste unapređenje meteorološkog i hidrološkog monitoringa, sistema za prognoziranje i ranog upozoravanja, kako bi stanovništvo u područjima izloženim riziku pravovremeno dobijalo pouzdane informacije o opasnim vremenskim pojavama i mogućim poplavama.

Vrijednost isporučene opreme iznosi više od 800.000 KM, a njenom instalacijom značajno je unaprijeđena mreža meteoroloških osmatranja na području Republike Srpske.

Nove automatske meteorološke stanice postavljene su u Banjaluci, Doboju, Novom Gradu, Prijedoru, Gradišci, Driniću, Ugljeviku, Foči i Nevesinju, dok će stanica na Jahorini biti instalirana u narednom periodu.

Lokacije su odabrane na osnovu geografske raspodjele različitih klimatskih područja i riječnih slivova, kao i procjene rizika i ranjivosti na poplave i druge opasne vremenske pojave.

Na pojedinim lokacijama modernizovan je postojeći sistem monitoringa, dok je u Ugljeviku, Driniću, Nevesinju i na Jahorini savremeni meteorološki monitoring uspostavljen po prvi put. Nove stanice omogućavaju automatsko i kontinuirano mjerenje temperature i vlažnosti vazduha, atmosferskog pritiska, brzine i smjera vjetra, sunčevog zračenja, kao i količine i intenziteta padavina.

Svi izmjereni podaci dostupni su javnosti u realnom vremenu putem internet stranice Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Puštanjem u rad novih stanica stvaraju se uslovi za kvalitetnije praćenje vremenskih prilika, izradu preciznijih vremenskih prognoza i efikasnije funkcionisanje sistema ranog upozoravanja na opasne vremenske pojave i poplave.

Kontinuirana ulaganja u razvoj i modernizaciju meteorološke i hidrološke mreže omogućavaju RHMZ Republike Srpske da obezbijedi pouzdane podatke neophodne za rad nadležnih institucija, posebno tokom vanrednih hidroloških i meteoroloških situacija, ali i za pravovremeno informisanje građana.

Istovremeno, prikupljeni podaci predstavljaju značajnu podršku poljoprivredi, upravljanju vodnim i drugim prirodnim resursima, razvoju privrede, energetike i turizma, kao i planiranju održivog razvoja u uslovima sve izraženijih klimatskih promjena.

Saradnja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i UNDP-a biće nastavljena i u narednom periodu kroz aktivnosti na modernizaciji i proširenju mreže hidroloških stanica, s ciljem daljeg jačanja sistema monitoringa, prognoziranja i ranog upozoravanja, u interesu bezbjednosti stanovništva i održivog razvoja Republike Srpske.