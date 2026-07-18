Oblaci dolaze sa sjevera, pogledajte kako idu prema Banjaluci

Autor:Stevan Lulić
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Meteorolozi su ovog vikenda najavili promjenu vremena, a prema nekim prognozama moguće su čak i superćelijske oluje u dijelovima Republike Srpske.
Na stranici BH Meteo navodi se da su postepene promjene moguće već od subote, 18. jula.
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Najavljene superćelijske oluje, ovi dijelovi su na udaru
"Promjena vremena postepeno nastupa od sutra (18.07.) uz lokalno jače nestabilnosti pa i mogućnost superćelijske oluje na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku Bosne", navodi BH Meteo.
Kada je riječ o južnijim dijelovima, promjene dolaze od nedjelje, najavljuju meteorolozi.
Sudeći prema stranici meteo radar, oblaci će u Banjaluku stići sa sjevera.
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Međutim, prateći kretanje oblaka na pomenutoj stranici, čini se da će današnji dan proteći bez nevremena.
Oblaci će se, kako se može vidjeti, nadviti nad najvećim gradom Srpske tek u večernjim satima.
Kretanje oblaka možete pratiti uživo na OVOM LINKU.
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