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Oblaci dolaze sa sjevera, pogledajte kako idu prema Banjaluci

Autor:

Stevan Lulić
18.07.2026 09:24

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Кретање облака на метео радару
Foto: Screenshot

Meteorolozi su ovog vikenda najavili promjenu vremena, a prema nekim prognozama moguće su čak i superćelijske oluje u dijelovima Republike Srpske.

Na stranici BH Meteo navodi se da su postepene promjene moguće već od subote, 18. jula.

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Najavljene superćelijske oluje, ovi dijelovi su na udaru

"Promjena vremena postepeno nastupa od sutra (18.07.) uz lokalno jače nestabilnosti pa i mogućnost superćelijske oluje na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku Bosne", navodi BH Meteo.

Kada je riječ o južnijim dijelovima, promjene dolaze od nedjelje, najavljuju meteorolozi.

Oblaci sa sjevera idu prema Banjaluci

Sudeći prema stranici meteo radar, oblaci će u Banjaluku stići sa sjevera.

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Međutim, prateći kretanje oblaka na pomenutoj stranici, čini se da će današnji dan proteći bez nevremena.

Oblaci će se, kako se može vidjeti, nadviti nad najvećim gradom Srpske tek u večernjim satima.

Kretanje oblaka možete pratiti uživo na OVOM LINKU.

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Tagovi :

Meteo radar

nevrijeme

Banjaluka

Vremenska prognoza

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