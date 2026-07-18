Oblaci dolaze sa sjevera, pogledajte kako idu prema Banjaluci

Meteorolozi su ovog vikenda najavili promjenu vremena, a prema nekim prognozama moguće su čak i superćelijske oluje u dijelovima Republike Srpske.

Na stranici BH Meteo navodi se da su postepene promjene moguće već od subote, 18. jula.

Društvo Najavljene superćelijske oluje, ovi dijelovi su na udaru

"Promjena vremena postepeno nastupa od sutra (18.07.) uz lokalno jače nestabilnosti pa i mogućnost superćelijske oluje na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku Bosne", navodi BH Meteo.

Kada je riječ o južnijim dijelovima, promjene dolaze od nedjelje, najavljuju meteorolozi.

Oblaci sa sjevera idu prema Banjaluci

Sudeći prema stranici meteo radar, oblaci će u Banjaluku stići sa sjevera.

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Međutim, prateći kretanje oblaka na pomenutoj stranici, čini se da će današnji dan proteći bez nevremena.

Oblaci će se, kako se može vidjeti, nadviti nad najvećim gradom Srpske tek u večernjim satima.

Kretanje oblaka možete pratiti uživo na OVOM LINKU.