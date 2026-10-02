Saslušano šest svjedoka u predmetu Memorijalnog centra Srebrenica

Šest osoba je saslušano u svojstvu svjedoka u predmetu koji se odnosi na rad Memorijalnog centra Srebrenica. To su za ATV potvrdili iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Troje je izjavu dalo u Policijskoj upravi Zvornik, a ostali su odbili. Kao razlog su naveli da izjavu žele da daju pred postupajućim tužiocem.

„Ti će isti svjedoci biti pozvani na saslušanje u prostorije ovog Tužilaštva. Ujedno vas upoznajemo da nisu tačni podaci da je do sada u ovom postupku pozvano 26 (dvadeset šest) bivših i sadašnjih radnika Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari u lokalnu policijsku stanicu radi saslušanja“, saopštilo je Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini.

Kada vas neko prijavi za utaju poreza i doprinosa, istražni organi vam pokucaju na vrata. To je svuda i svima normalno, samo ne prvom čovjeku Memorijalnog centra Srebrenica. Tako Emir Suljagić nijedan dan nije preskočio da ne vrši pritisak na rad nadležnih. Češljanje poslovnih knjiga mu smeta, saradnju odbija, a nadležne napada. A sve što treba da učini je da, konačno, da odgovore o finansijskom poslovanju institucije na čijem je čelu. Mogu ući nasilno, mirno neće moći, moraće da nas hapse – to je jedna od posljednjih u nizu Suljagićevih izjava. To jer je, kako Emir Suljagić tvrdi, policiji naloženo da „upadne“ u Centar. Zbog toga je i povukao dio zaposlenih iz te institucije.

„Sve što hoće od nas moraće dobiti na silu. Moraće lomiti, moraće provaljivati, niko neće sarađivati sa njima. Nećemo prihvatiti nijedan nalog suda, ako nije nalog Suda BiH. Nećemo sarađivati ni sa jednom institucijom ako to nije Tužilaštvo BiH. Imamo video nadzor od 300.000 KM koji će sve to što oni budu radili tamo snimiti. Cijeli svijet će vidjeti kako srpski specijalci u fantomkama razbacuju žene i djevojke u Potočarima, jer njih je 60 odsto zaposlenih tamo“, rekao je Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica.

Dok istražni organi provjeravaju rad institucije kojom rukovodi, Suljagić sve više energije usmjerava na osporavanje same istrage. Objavio je i dokument koji, navodno potvrđuje njegove riječi. I iz tog dokumenta je jedino potvrđeno da istražni organi samo rade svoj posao.

"U istom predmetu je od PU Zvornik zatraženo da pribavi podatke o odgovornom licu u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari u 2022. godini, te izuzme određenu finansijsko-materijalnu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje navedenog Centra u 2022. godini, a zbog osnovane sumnje da je u istom Centru 2022. godine počinjeno krivično djelo – utaje poreza i doprinosa iz člana 264. Krivičnog zakonika Republike Srpske, te da se saslušaju svjedoci vezano za izvršenje navedenog krivičnog djela“, navodi Tužilaštvo.

Predmet je otvoren 28. maja ove godine. Pod lupom Tužilaštva našlo se finansijsko poslovanje Memorijalnog centra Srebrenica, i to po prijavi. Dobro je to došlo da se u predizbornoj kampanji prikupi i koji politički poen. Na kraju sve ode preko leđa kako Srba, tako i Bošnjaka u Srebrenici.