Акција ”Вакум”: Притворени осумњичени за узгој марихуане у Добоју

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружни суд у Добоју одредио је једномјесечни притвор С.Г и Д.Ђ. из Добоја који су ухапшени у акцији ”Вакум” у којој је заплијењено 17,6 килограма марихуане и плантажа са 93 стабљике индијске конопље.
Притвор је одређен на приједлог Окружног јавног тужилаштва у Добоју због сумње да су С.Г. и Д.Ђ. починили кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.
”Осумњичени се терете да су од марта до августа 2026. године на парцели у Добоју заједно и по претходном договору, неовлаштено производили ради продаје супстанце које су проглашене за опојне дроге, на начин да су вршили засад и узгој биљке психоактивне конопоље, која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуана. Осумњичени Г.С. осумњичени је и да је у кући, коју користи за становање, неовлаштено, ради продаје држао марихуану”, саопштило је ОЈТ Добој.
Додају да је притвор предложен и одређен због бојазни да ће осумњичени боравком на слободи поновити кривично дјело.
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