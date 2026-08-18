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Акција ”Вакум”: Притворени осумњичени за узгој марихуане у Добоју

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Аутор:

Огњен Матавуљ
18.08.2026 14:16

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у акцији Вакум заплијењена марихуана и плантажа
Фото: ПУ Добој

Окружни суд у Добоју одредио је једномјесечни притвор С.Г и Д.Ђ. из Добоја који су ухапшени у акцији ”Вакум” у којој је заплијењено 17,6 килограма марихуане и плантажа са 93 стабљике индијске конопље.

Притвор је одређен на приједлог Окружног јавног тужилаштва у Добоју због сумње да су С.Г. и Д.Ђ. починили кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.

”Осумњичени се терете да су од марта до августа 2026. године на парцели у Добоју заједно и по претходном договору, неовлаштено производили ради продаје супстанце које су проглашене за опојне дроге, на начин да су вршили засад и узгој биљке психоактивне конопоље, која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуана. Осумњичени Г.С. осумњичени је и да је у кући, коју користи за становање, неовлаштено, ради продаје држао марихуану”, саопштило је ОЈТ Добој.

Додају да је притвор предложен и одређен због бојазни да ће осумњичени боравком на слободи поновити кривично дјело.

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Тагови :

трговина дрогом

Окружни суд Добој

одређен притвор

ОЈТ Добој

Добој

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