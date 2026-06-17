Podaci o stradalima demantovali ratnu propagandu Sarajeva

Autor:ATV
Komentari:0
U Sarajevu je 18. juna 2007. godine predstavljen projekat Istraživačko-dokumentacionog centra, mahom sastavljenog od bošnjačkih članova, koji je iznio podatke o ratnim stradanjima u BiH, demantujući dotadašnje propagandne tvrdnje političkog vrha Bošnjaka.
Prema tim navodima, u ratu u BiH od 1992. i 1995. poginulo je ukupno 97.207 osoba.
Od toga 64.036 su Bošnjaci, 24.905 žrtava je srpske nacionalnosti, 7.788 su Hrvati i 478 ostali.
Tako su odbačene ratne tvrdnje političkog Sarajeva o 200.000 bošnjačkih žrtava, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
10
02
09
57
09
49
09
32
09
26
Trenutno na programu