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Podaci o stradalima demantovali ratnu propagandu Sarajeva

Autor:

ATV
17.06.2026 10:02

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У Сарајеву прижељкују останак ОХР-а, из Српске позивају на јединство на нивоу БиХ
Foto: ATV

U Sarajevu je 18. juna 2007. godine predstavljen projekat Istraživačko-dokumentacionog centra, mahom sastavljenog od bošnjačkih članova, koji je iznio podatke o ratnim stradanjima u BiH, demantujući dotadašnje propagandne tvrdnje političkog vrha Bošnjaka.

Prema tim navodima, u ratu u BiH od 1992. i 1995. poginulo je ukupno 97.207 osoba.

Od toga 64.036 su Bošnjaci, 24.905 žrtava je srpske nacionalnosti, 7.788 su Hrvati i 478 ostali.

Tako su odbačene ratne tvrdnje političkog Sarajeva o 200.000 bošnjačkih žrtava, prenosi Srna.

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Tagovi :

Sarajevo

FBiH

stradanje Srba

Bošnjaci

Rat u BiH

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