U Livnu oštećene i zapaljene zastave Bosne i Hercegovine

Zastave Bosne i Hercegovine oštećene su i zapaljene danas, 17. juna, u mjestu Golinjevo u Livnu, potvrđeno je iz MUP-a Kantona 10.

Kako su istakli, policiji je prijavljeno jutros u 10 sati da je tokom noći nepoznata osoba ili više njih zapalilo zastave BiH.

"Očevid na mjestu događaja obavili su policijski službenici Policijske uprave Livno, a o događaju je upoznat dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 Livno. Daljnji rad u toku", istakli su oni.

Gradovi i opštine Uklonjene zastave BiH i postavljene hrvatske

Kako pišu federalni mediji, u pitanju je 13 zastava koje su postavljene na igralište tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu.

"Ne znajući šta se dogodilo, policijski službenici su izašli na teren i utvrdili činjenice. Kod obližnjeg mosta su pronašli dvije od 13 nestalih zastava. Jedna zastava je pronađena na elektrostubu, koja je bila potrgana uslijed pokušaja da bude nasilno uklonjena te je malo nagorila odozdo. Jedna zastava pronađena je blizu igrališta, skoro potpuno spaljena. Ostale zastave nisu pronađene i vjerovatno se nalaze kod nepoznatog počinitelja ili više njih", kazao je za "Klix" Slavko Krišto, portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10.