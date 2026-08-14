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Bejbi bum u Srpskoj!

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 07:51

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Беба
Foto: pexels/Anna

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 33 bebe, i to 16 djevojčica i 17 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno 11 beba, u Doboju pet, Prijedoru i Zvorniku po četiri, Nevesinju, Foči, Bijeljini i Trebinju po dvije, a u Istočnom Sarajevu jedna beba.

Šest djevojčica i pet dječaka rođeno je u Banjaluci, u Doboju jedna djevojčica i četiri dječaka, u Prijedoru i Zvorniku po dvije djevojčice i dva dječaka, prenosi Srna.

U Bijeljini i Foči rođene su po dvije djevojčice, u Nevesinju dva dječaka, Trebinju po jedna djevojčica i dječak, a u Istočnom Sarajevu jedan dječak.

U porodilištu u Gradišci u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

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rođene bebe

Republika Srpska

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