Počinje isplata uvećanih boračkih dodataka i invalidnina

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj počinje isplata uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koja su obračunata po novim osnovicama koje se primjenjuju od 1. jula.
Kada je riječ o vojnim invalidninama, osnovica za obračun je povećana od 42,26 KM.
Od 1. jula povećana je i osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka, sa četiri na pet KM.
U odnosu na januarsku osnovicu od 3,50 KM, osnovica je povećana za 42,86 odsto.
Rebalansom budžeta za 2026. godinu, za isplatu mjesečnog boračkog dodatka, planirana su sredstva u iznosu od 322 miliona KM.
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