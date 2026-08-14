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Počinje isplata uvećanih boračkih dodataka i invalidnina

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 07:23

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Почиње исплата увећаних борачких додатака и инвалиднина
Foto: ATV

U Republici Srpskoj počinje isplata uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koja su obračunata po novim osnovicama koje se primjenjuju od 1. jula.

Kada je riječ o vojnim invalidninama, osnovica za obračun je povećana od 42,26 KM.

Od 1. jula povećana je i osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka, sa četiri na pet KM.

U odnosu na januarsku osnovicu od 3,50 KM, osnovica je povećana za 42,86 odsto.

Rebalansom budžeta za 2026. godinu, za isplatu mjesečnog boračkog dodatka, planirana su sredstva u iznosu od 322 miliona KM.

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Tagovi :

Borački dodatak

Vlada Republike Srpske

Isplata

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