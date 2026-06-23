Јокић нови капитен Србије!

Аутор:АТВ редакција
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Никола Јокић нови је капитен репрезентације Србије.
То је открио селектор Душан Алимпијевић на отвореном тренингу репрезентације у хали "Пиорни", пише Б92.
"Орлови" се спремају за последњу рунду квалификација за Мундобаскет 2027.
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