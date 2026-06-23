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Јокић нови капитен Србије!

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 11:59

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Нагетси Јокић НБА кошарка
Фото: Tanjug/AP Photo/Matt Krohn

Никола Јокић нови је капитен репрезентације Србије.

То је открио селектор Душан Алимпијевић на отвореном тренингу репрезентације у хали "Пиорни", пише Б92.

"Орлови" се спремају за последњу рунду квалификација за Мундобаскет 2027.

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Тагови :

Никола Јокић

кошарка

Кошаркашка репрезентација Србије

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