Кошаркаши започели припреме - Јокић предводи "орлове", ту је и млади бек из Америке

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркашка репрезентација Србије окупила се у Београду пред завршне мечеве прве фазе квалификација за Свјетско првенство 2027. године.
Највећу пажњу привукао је Никола Јокић, који је у престоницу стигао још у недјељу увече, дан пре званичног окупљања.
Центар Денвер нагетса желио је да се одмори и припреми за почетак рада са националним тимом.
Први тренинг заказан је за понедјељак у касним поподневним часовима у дворани "Александар Николић", а план стручног штаба је да екипа током припрема има по један заједнички тренинг дневно.
Међу првима су на окупљање стигли Тристан Вукчевић, Огњен Добрић, Филип Барна, Никола Танасковић, Стефан Миљеновић и Јован Новак.
Нешто касније придружили су се капитен Душан Ристић, Немања Дангубић, Дејан Давидовац, Урош Плавшић, Никола Ђуришић и Алекса Аврамовић, који је недавно освојио титулу у АБА лиги.
Ново лице на ширем списку селектора је Михаило Петровић, доскорашњи организатор игре Универзитета Илиној. Млади плејмејкер добио је прилику да се наметне и покаже да може да помогне репрезентацији у предстојећим квалификационим сусретима.
Његов позив додатно добија на значају јер Василије Мицић још увијек има клупске обавезе у финалу првенства Израела, док Стефан Миљеновић има проблема са повредом скочног зглоба.
У стручном штабу селектора Алимпијевића су Владимир Јовановић, Огњен Стојаковић, Миленко Богићевић и Томислав Томовић. Кондициони тренери су Марко Секулић, Марко Станојевић и Стефан Радојичић.
Василије Мицић, Алекса Аврамовић, Стефан Миљеновић, Јован Новак, Аријан Лакић, Филип Барна, Огњен Добрић, Никола Ђуришић, Немања Дангубић, Дејан Давидовац, Стефан Момиров, Тристан Вукчевић, Никола Танасковић, Никола Јовић, Страхиња Гавриловић, Никола Јокић, Душан Ристић, Урош Плавшић и Михаило Петровић.
Србија ће током припрема одиграти и један контролни меч затвореног типа против Чешке, који је заказан за 27. јун.
Послије тога слиједе и посљедња два квалификациона дуела - против Швајцарске 2. јула и Босне и Херцеговине четири дана касније у Београду.
(РТС)
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