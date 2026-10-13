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Tramp o Iranu: Oni sada nemaju vlasti, a mi ne znamo s kim da razgovaramo

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13.10.2026 15:49

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

SAD su možda pretjerale u Iranu time što su eliminisale kompletno iransko rukovodstvo, jer sada Vašington ne zna s kim treba ima posla, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Oni sada nemaju vlasti i to je problem. Možda smo pretjerali sa vlastima, ne znamo s kim sada imamo posla", naveo je Tramp u obraćanju pristalicama Republikanske stranke u Ohaju.

SAD i Izrael započeli su operaciju protiv Irana 28. februara. Sukobi su nakratko prekinuti u junu, ali su se nastavili 8. jula, podsjeća TASS, prenosi Srna.

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Donald Tramp

Iran

Amerika

Vašington

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