Tramp o Iranu: Oni sada nemaju vlasti, a mi ne znamo s kim da razgovaramo

SAD su možda pretjerale u Iranu time što su eliminisale kompletno iransko rukovodstvo, jer sada Vašington ne zna s kim treba ima posla, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Oni sada nemaju vlasti i to je problem. Možda smo pretjerali sa vlastima, ne znamo s kim sada imamo posla", naveo je Tramp u obraćanju pristalicama Republikanske stranke u Ohaju.

SAD i Izrael započeli su operaciju protiv Irana 28. februara. Sukobi su nakratko prekinuti u junu, ali su se nastavili 8. jula, podsjeća TASS, prenosi Srna.