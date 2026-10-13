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Srećan kraj drame u Španiji: Pronađen Petar Ilić, za njim se tragalo devet dana

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13.10.2026 13:51

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Петру Илићу (75) из Свилајнца прије шест дана изгубио се сваки траг у Шпанији.
Foto: Screenshot/Instagram

Srećnim krajem okončana je višednevna drama i potraga koja je uznemirila javnost Petar Ilić (73) iz Svilajnca, koji je misteriozno nestao tokom turističkog obilaska u Španiji, pronađen je živ i zdrav!

Petar se trenutno nalazi na aerodromu u Malagi zajedno sa svojim sinom, odakle čekaju let za Srbiju, što je potvrdila njegova supruga.

„Sin mi je samo javio da je Petar pronađen i da je dobro, trenutno su zajedno na aerodromu, čekaju let za Srbiju, za sad ništa ne znam ni gdje je bio ni šta mu se desilo ovih devet dana. Bila sam jako uzrujana kada sam čula“, kaže Petrova supruga i dodaje da je, sudeći po fotografiji koju je dobila od sina, Petar dobro:

„On je dobro, koliko sam uspjela da vidim, nije opljačkan, sat je na ruci, on je dobro odjeven, samo još čekam da čujem šta se dogodilo ovih dana.“

Nakon višednevne neizvjesnosti i straha za njegovu sudbinu, porodica Petra Ilića konačno je dočekala vijesti kojima se nadala. Njegov nestanak u Španiji uznemirio je porodicu, prijatelje, ali i javnost, a potraga za njim trajala je danima.

Nestao nakon ručka sa grupom turista

Petar je, podsjetimo, nestao 4. oktobra u Esteponi, tokom turističkog boravka na Kosta del Solu. Posljednji put je viđen nakon ručka sa grupom turista, kada se, prema ranijim informacijama, vratio po mobilni telefon koji je zaboravio.

Od tog trenutka izgubio mu se svaki trag, zbog čega su porodica i prijatelji bili veoma zabrinuti. U potragu su bili uključeni i privatni detektivi, dok je njegov sin otputovao u Španiju kako bi pratio potragu i bio na licu mjesta.

(Blic)

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