Pucnjava u Sarajevu, ranjen muškarac: Policija blokirala dio naselja

Na području Ilidže u Sarajevu danas je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen jedan muškarac, a pripadnici Specijalne policijske jedinice MUP-a KS i policijski službenici MUP-a KS intenzivno tragaju za osumnjičenim.

Pucnjava se dogodila oko 12:35 sati u naselju Pejton, gdje je nepoznata osoba upotrijebila vatreno oružje i ranila muškarca u predjelu noge.

Povrijeđeni muškarac nalazi se na ljekarskoj obradi, a stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

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Nezvanično, policija raspolaže informacijama o identitetu osobe osumnjičene za pucnjavu, za kojom je pokrenuta intenzivna potraga.

Zbog policijske akcije i potrage za osumnjičenim blokiran je saobraćaj u jednom dijelu naselja Pejton.

Na terenu su pripadnici specijalne policije i drugih jedinica MUP-a KS, a više informacija o okolnostima pucnjave očekuje se nakon policijskih aktivnosti.

(Avaz)