Ukinut pritvor maloljetnici osumnjičenoj za zbadanje djevojčica u Tuzli

Autor:ATV redakcija
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Osnovni sud u Tuzli ukinuo je pritvor 15-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za pokušaj ubistva i nanošenje teških povreda dvjema 14-godišnjim učenica Osnovne škole ”Gornja Tuzla”.
Pritvor je ukinut na prijedlog Kantonalnog tužilaštva u Tuzli.
”Nakon što su okončana dva nužno potrebna vještačenja u predmetu, Opštinski sud Tuzla je 9. oktobra donio rješenje kojim je ukinut pritvor 15-godišnjoj devojčici i ona je istog dana puštena na slobodu”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli.
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Dodaju da tužilaštvo nastavlja sa vođenjem pripremnog postupka prema djevojčici koja je osumnjičena za krivična djela pokušaj ubistva i teška tjelesna povreda u kojem su oštećene dvije maloljetnice.
”O daljem toku pripremnog postupka u redovnoj proceduri, ne možemo davati više informacija, u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH”, navode u Tužilaštvu.
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