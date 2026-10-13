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Ukinut pritvor maloljetnici osumnjičenoj za zbadanje djevojčica u Tuzli

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13.10.2026 14:47

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Школа Горња Тузла
Foto: Avaz

Osnovni sud u Tuzli ukinuo je pritvor 15-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za pokušaj ubistva i nanošenje teških povreda dvjema 14-godišnjim učenica Osnovne škole ”Gornja Tuzla”.

Pritvor je ukinut na prijedlog Kantonalnog tužilaštva u Tuzli.

”Nakon što su okončana dva nužno potrebna vještačenja u predmetu, Opštinski sud Tuzla je 9. oktobra donio rješenje kojim je ukinut pritvor 15-godišnjoj devojčici i ona je istog dana puštena na slobodu”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli.

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Dodaju da tužilaštvo nastavlja sa vođenjem pripremnog postupka prema djevojčici koja je osumnjičena za krivična djela pokušaj ubistva i teška tjelesna povreda u kojem su oštećene dvije maloljetnice.

”O daljem toku pripremnog postupka u redovnoj proceduri, ne možemo davati više informacija, u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH”, navode u Tužilaštvu.

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Kantonalno tužilaštvo Tuzla

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