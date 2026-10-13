Tužilaštvo traži strožu kaznu za ubistvo Slađane Milošević, optuženi prebacuju krivicu!

U Vrhovnom sudu Republike Srpske iznesene su žalbe u predmetu teškog ubistva Slađane Milošević iz Broda za koje je njen suprug Savo Milošević osuđen na 22 godine i tri mjeseca zatvora, dok je Aleksandar Ostojić oslobođen optužbe za pomaganje ubistva.

Republički tužilac Snežana Živković tražila je od Vrhovnog suda da Miloševiću izrekne strožu kaznu zatvora, dok je u pogledu Ostojića predložila da se presuda preinači u osuđujuću ili da se prvostepena presuda ukine i predmet vrati na novo suđenje.

Izrečena kazna nije dovoljna

”Okružno javno tužilaštvo u Doboju žalbu je uložilo zbog niske kazne Miloševiću, za koju smatramo da nije dovoljna. Kada je u pitanju Ostojić žalba je uložena zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Smatramo da njegove radnje u ovom krivičnom djelu sud nije pravilno i potpuno cijenio”, rekla je Živković.

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Miloševićev branilac, advokat Dušan Todorović istakao je da je u prvostepenoj presudi mnogo toga spornog, kako iz procesnih, tako i iz suštinskih razloga.

”Sporno je vrijeme kada je krivično djelo izvršeno i to da li se moj klijent u to vrijeme mogao naći na tom mjestu. Oštećena je pogođena u oko, ali povreda nije opisana i smatramo da takva povreda nije mogla izazvati smrt. Sporno je i to što fabrički broj puške nije naveden u optužnici, a sud prihvata vještačenje neke puške sa tačno navedenim serijskim brojem”, rekao je, između ostalog, Todorović.

Ubistvo mogao počiniti Ostojić

Podsjetio je na iskaz svog klijenta koji je tokom suđenja ”odbacivao pomisao da je ubio suprugu”, ukazujući da je ubistvo mogao počiniti drugooptuženi Ostojić.

”Optuženi Ostojić je taj dan njemu predložio da se provozaju i tražio je da mu pokaže kuću Slađaninih roditelja. Njeno auto je bilo pred kućom, što znači da je ona bila tu. Ostojić je dovezao Savu kući oko 2.30 časova, a oko četiri sata je tražio da mu posudi svoje vozilo. Oko 5.30 časova Ostojić je nazvao Savu i rekao mu da je Slađana ubijena. Savo je kasnije u Ukrinu bacio dva telefona da ga ne podsjećaju na Ostojićev poziv”, rekao je Todorović.

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On je naglasio da je Ostojićev automobil bio pogodniji za izvršenje krivičnog djela. Podsjetio je i na iskaz Ostojićeve supruge koja je svjedočila da njegovo vozilo nije vidjela pred kućom 29. decembra, a da je Ostojić bio u kući. Nakon toga je legla spavati i kada je došla policija vidjela je auto pred kućom.

”Pitamo se gdje je on bio dok je ona spavala”, rekao je Todorović.

Osporavanje vještačenja i nezakoniti dokazi

Osporavao je i kvalifikaciju krivičnog djela, smatrajući da se ne radi o teškom, već ”običnom” ubistvu. U kontekstu porodičnog zlostavljanja ukazivao je da je Savo bio taj koji je molio Slađanu da nastave zajednički život, tvrdeći da se ona nije dobro odnosila prema njemu.

Todorović je u žalbi osporavao vještačenja puške, čaura, barutnih čestica… Nezakonitim dokazima je smatrao i potvrde o oduzimanju predmeta od njegovog klijenta poput jakne, odjeće i drugo, navodeći da je prihvatanjem tih dokaza sud učinio povredu prava na odbranu.

”Sudu predlažemo da Miloševiću izrekne oslobađajuću presudu ili da ukine prvostepenu presudu i postupak vrati na novo suđenje. Ukoliko se odlučite za to, tražimo da naložite prvostepenom sudu da iz dokaza izbaci potvrde o oduzimanju predmeta, izvještaj o rezultatima vještačenja barutnih čestica, oružja, čaura… Takođe, tražio da se izvrši privremeno oduzimanje vozila od optuženih i da se uradi rekonstrukcija ubistva”, rekao je Todorović.

Milošević: ”Ja to nisam počinio”

Optuženi Savo Milošević u potpunosti je prihvatio izlaganje svog branioca i samo je kratko dodao:

”Ja to krivično djelo nisam počinio”.

Drugooptuženi Aleksandar Ostojić se nije pojavio na ročištu, a njegov branilac Željko Stokić je naveo da u cjelosti ostaje kod odgovora na žalbu koji je pisanim putem dostavio sudu.

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”Smatramo da je sud prvostepenu presudu donio pravilno i po zakonu. Sve je detaljno obrazloženo i jasno je da nije dokazano da je moj klijent počinio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret. Takvo djelo mora biti izvršeno sa umišljajem, a ne postoji ni jedan dokaz koji potvrđuje navode tužilaštva”, rekao je Stokić.

Lažni iskazi i prebacivanje krivice

Osporavao je izjavu prvooptuženog Miloševića, tvrdeći da Ostojić nije bio upoznat s tim da je Savo planirao i izvršio zločin. Ukazao je i da se pojedinim članovima Miloševićeve porodice sudi zbog davanja lažnih iskaza.

”Ostojić je imao saznanja o nekim ranijim događajima za koje nije ni optužen. Nije bio upoznat s terenom, nije znao gdje je kuća Slađaninih roditelja. Podaci s baznih stanica pokazuju da je Savo bio na području Velike Brusnice u vrijeme zločina, dok Ostojićev telefon nije bio na tom mjestu”, rekao je Stokić.

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On smatra da Milošević vjerovatno nije imao namjeru da ubije suprugu, već da je do toga došlo nakon što ga je Slađana kritično jutro odbila.

”Pozivamo sud da odbije žalbu tužilaštva i da potvrdi prvostepenu presudu”, istakao je Stokić.

Šta se navodi u presudi?

Zločin se dogodio 29. decembra 2024. godine na lokalnom putu u Velikoj Brusnici kod Broda. Zbog prethodnog zlostavljanja od strane supruga, Slađana je boravila u kući svojih roditelja. Kritično jutro je krenula na posao. U presudi se navodi da je Savo oko 5.37 časova na lokalnom putu prepriječio svoj automobil ”BMW” i tako onemogućio prolaz supruzi, koja ja naišla ”fijat puntom”. Nakon što je Slađana zaustavila vozilo Savo je iz automatske puške ”M70”, kalibra 7,62 mm ispalio jedan metak koji je probio šoferšajbnu ”fijata” i Slađanu pogodio u desno oko i na mjestu je ubio.