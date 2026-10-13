Mandić predložio sopstvenu smjenu: Potpisao inicijativu za razrješenje

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić našao se među potpisnicima inicijative za sopstveno razrješenje, koju je podnijela Nova srpska demokratija (NSD), stranka na čijem je čelu.

Mandić je prvi potpisnik dokumenta kojim se traži njegova smjena, a inicijativu su podržali i drugi poslanici NSD-a, kao i poslanik Ujedinjene Crne Gore Danilo Jokić.

Ovaj neobičan potez uslijedio je uoči sjednice parlamenta zakazane za utorak, 13. oktobra, u 14 časova, na kojoj bi trebalo da se raspravlja o njegovom razrješenju, ali i o drugim pitanjima važnim za evropski put Crne Gore.

U obrazloženju inicijative navodi se da je njen cilj podsticanje političkog dijaloga i postizanje šireg konsenzusa o pitanjima važnim za evropske integracije.

Posebno se ističe potreba za ustavnim izmjenama koje su značajne za ispunjavanje obaveza u pregovaračkim poglavljima 23 i 24.

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"Prijedlog za razrješenje predsjednika Skupštine Crne Gore podnosim sa poslanicima, u skladu sa članom 9 stav 1 a u vezi člana 15 Poslovnika Skupštine, u cilju podsticanja političkog dijaloga i postizanja šireg konsenzusa o pitanjima od ključnog značaja za evropske integracije", navodi se u dokumentu.

Podnosioci inicijative ocjenjuju da je aktuelni saziv parlamenta ostvario značajne rezultate u procesu evropskih integracija, posebno kroz usklađivanje zakonodavstva sa propisima Evropske unije.

"Ova inicijativa predstavlja izraz spremnosti da se evropski interesi Crne Gore stave iznad političkih razlika i omogući nastavak ključnih reformi", piše u obrazloženju.

Osim Mandića, prijedlog su potpisali Dejan Đurović, Jelena Božović, Vaso Obradović, Bojana Pićan, Velimir Đoković, Milica Rondović, Milan Lekić, Vuko Todorović i Danilo Jokić.

Inicijativa je izazvala novu raspravu između predstavnika parlamentarne većine i opozicije.

Šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić izjavio je nakon kratkog sastanka Kolegijuma predsjednika Skupštine da je opozicija odbila da se istog dana raspravlja o Mandićevoj smjeni.

"Vjerovali ili ne, opozicija je odbila da danas raspravlja o inicijativi za smjenu Mandića. To je bio njihov uslov da se raspravlja o ustavnim izmjenama", rekao je Čarapić.

On je ocijenio da opoziciji zapravo smetaju ustavne izmjene koje se odnose na integritet, a ne Mandićev ostanak na funkciji.

Međutim, iz Demokratske partije socijalista (DPS) stiglo je drugačije objašnjenje.

Šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić potvrdio je da će ta stranka učestvovati u raspravi o razrješenju Mandića, ali je kritikovao način na koji je sjednica zakazana.

"Mi smo kao opozicija rekli da je nedemokratski da se "danas za danas" zakazuje sjednica parlamenta", izjavio je Nikolić, prenosi RTCG.

On je poručio da će DPS učestvovati u raspravi, ali da ostaje pitanje hoće li parlamentarna većina omogućiti i glasanje o inicijativi.

"Rasprava je zakazana za 14 časova, mi ćemo učestvovati u raspravi, a vidjećemo hoće li parlamentarna većina obezbijediti da se o toj inicijativi do kraja dana izjasnimo", rekao je Nikolić.

Kritike je uputio i poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša, koji smatra da Mandić pokušava da se predstavi kao zagovornik evropskih integracija.

"On je irelevantan u ovoj priči, problem su onih 35 ostalih poslanika, koji dopuštaju da se srozava zakonodavni dom", rekao je Mugoša.

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Naglasio je da je opozicija spremna za razgovore o važnim pitanjima, ali ne i da prihvati nametnuta rješenja.

"Raspoloženi smo za razgovore, za ucjene, ultimatume i nametnuta rješenja, nismo", poručio je.

Prema informacijama koje su objavile podgoričke Vijesti, Mandić je na Kolegijumu predložio četiri tačke dnevnog reda: inicijativu opozicije za njegovu smjenu, inicijativu parlamentarne većine za njegovo razrješenje, predlog zakona o stanovima i prijedlog zakona o strancima.

Mandić je za 14 časova sazvao drugu sjednicu jesenjeg zasjedanja, uz najavu da će dnevni red predložiti na samoj sjednici.

U nastavku dana očekuje se i razmatranje ustavnih izmjena važnih za evropske integracije.

Podsjetimo, inicijativa DPS-a za Mandićevo razrješenje u septembru nije ušla u dnevni red jer nije bilo kvoruma.

Da li će ovog puta doći do glasanja o njegovoj smjeni, zavisiće od daljeg toka sjednice i odluka poslanika.