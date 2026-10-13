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Укинут притвор малољетници осумњиченој за збадање дјевојчица у Тузли

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13.10.2026 14:47

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Школа Горња Тузла
Фото: Аваз

Основни суд у Тузли укинуо је притвор 15-годишњој дјевојчици осумњиченој за покушај убиства и наношење тешких повреда двјема 14-годишњим ученица Основне школе ”Горња Тузла”.

Притвор је укинут на приједлог Кантоналног тужилаштва у Тузли.

”Након што су окончана два нужно потребна вјештачења у предмету, Општински суд Тузла је 9. октобра донио рјешење којим је укинут притвор 15-годишњој девојчици и она је истог дана пуштена на слободу”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Тузли.

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Додају да тужилаштво наставља са вођењем припремног поступка према дјевојчици која је осумњичена за кривична дјела покушај убиства и тешка тјелесна повреда у којем су оштећене двије малољетнице.

”О даљем току припремног поступка у редовној процедури, не можемо давати више информација, у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку ФБиХ”, наводе у Тужилаштву.

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Тагови :

Кантонално тужилаштво Тузла

Напад

повријеђене ученице у школи

Тузла

напад ножем

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