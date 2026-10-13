Цвијановић: Резултати избора указују на ревитализацију права конститутивних народа

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић оцијенила је да резултати протеклих општих избора показују да је сада на сцени ревитализација права конститутивних народа у БиХ и да ће се то на неки начин манифестовати и кроз рад Предсједништва БиХ.
Цвијановићева, која је према прелиминарним резултатима избора убједљиво освојила други мандат на функцији српског члана Предсједништва БиХ, рекла је да не жели да прејудицира како ће изгледати будући рад те заједничке институције, али да је могуће да буде мање трзавица него раније.
"Не вјерујем да ће ико од чланова Предсједништва БиХ одступати од својих елементарних ставова, али политика Српске ће и даље бити одбрана њених надлежности", рекла је Цвијановићева у подкасту Медијског система Републике Српске - СРНА.
Она је истакла да неће бити дозвољено да Република буде у блокади због нечијих политичких апетита и намјера, нити прихваћена доминација било кога, јер у БиХ постоји равноправност конститутивних народа.
"Дакле, хоћемо да то буде препознато без обзира што неки претендују да покажу грађански концепт у БиХ. Сматрам да и највећи заговорници таквих концепата могу да схвате да је њихова политика доживјела велики удар на протеклим изборима, односно да су и сами гласачи рекли да у то не вјерују. И то је народна воља", рекла је Цвијановићева.
Она је навела да су у ранијем раду Предсједништва БиХ годинама постојале огромне разлике у ставовима.
"Било је претензија да неко жели да покаже доминацију, некога прегласава, те креира самостално политику БиХ. Али политика Српске је увијек била да се постигне консензус гдје год је то могуће и да, ако тога нема, прибјегнемо коришћењу уставних механизама заштите права и интереса Републике Српске", рекла је Цвијановићева.
Она је указала да су те разлике у раду Предсједништва БиХ биле више него евидентне и то су грађани препознали и приликом опредјељивања на изборима за кандидате за које сматрају да ће бранити позицију Српске.
Цвијановићева је рекла да очекује брзо формирање власти у Српској након добијања коначних изборних резултата.
"У Српској смо све ове године већ половином децембра или нешто касније редовно имали формирану извршну власт и усвојен буџет за наредну годину. У Федерацији БиХ и на нивоу БиХ за то је увијек било потребно далеко више времена", подсјетила је Цвијановићева.
Она је изразила очекивање да ће процес формирања власти у Републици Српској завршити прилично брзо и једноставно јер побједничка коалиција предвођена СНСД-ом већ располаже са готово двије трећине подршке у Народној скупштини.
Цвијановићева је указала да је владајућа коалиција у Републици Српској годинама настојала да постигне договор са опозицијом о суштинским националним питањима српског народа и јачању Српске, али да није било посебних успјеха на том плану.
"Одговор на то питање не лежи у владајућој коалицији, већ у опозицији. Сматрам да је и повјерење које су нама дали грађани на овим изборима јасно показало да они желе да се окупимо око интереса Српске", истакла је Цвијановићева.
Она је додала да је Српска увијек снажнија ако су око ње окупљени сви политички и други фактори.
"Важан је заједнички наступ на нивоу БиХ када је ријеч о одбрани интереса Српске. Ту ствари не треба сводити на обичну политичку борбу. И неки не би требали да сматрају да им је бољи неко тамо који упорно критикује Српску, настоји да је обезвриједи, умањи и отме јој надлежности. Требамо направити чврст фронт против покушаја да се Српска сведе на неки минимум у односу на оно што јој је дао Устав", закључила је Цвијановићева.
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