Из Сарајева би да кажњавају студенте Српске: Спорне им поруке о Дрини и Републици Српској

Аутор:АТВ редакција
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Студентском парламенту Универзитета у Сарајеву засметали су закључци које су усвојили Унија студената Српске и Студентски парламент у Источном Сарајеву. Забринутост им је изазвала порука "Дрина је кичма, а не граница". Кажу да им је то оспоравање границе БиХ.
Можете се духовно и културно повезивати са матицом, све док поштујете Устав БиХ, порука је из Сарајева студентима у Републици Српској. Смета им и закључак "Република Српска није геноцидна творевина", а посебно их забрињава закључак којим се "одбацује да су генерали злочинци".
Вођени тактиком бошњачких политичара, позивају надлежне да ствар ријеше наметнутим Инцковим законом, којим се по обичају кажњавају српски ставови ван оквира дозвољеног у Сарајеву.
Република Српска
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"Од надлежних институција очекујемо правовремено поступање и транспарентно информисање јавности о подузетим корацима, у оквиру њихових надлежности и у складу са Уставом и законима БиХ, посебно имајући у виду члан 145а, став 3. Кривичног закона БиХ, који прописује кривичну одговорност за јавно одобравање, порицање, грубо умањивање значаја или покушаја оправдања геноцида, злочина против човјечности или ратних злочина утврђеним правоснажном пресудом, под законом прописаним условима", саопштено је из Студентског парламента Универзитета у Сарајеву.
Разлог за призивање Инцковог закона били су закључци којима су студенти у Републици Српској одговорили на изјаве које су долазиле из Србије. На сједници је најопштрије одбрачено квалификовање Републике Српске као геноцидне, одбачене су оптужбе на рачун генерала Војске Републике Српске којима се сматрају злочинцима и послата је порука да је ријека Дрина кичма, а не граница.
Република Српска
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Студенти у Сарајеву другачије виде ситуацију.
"Наглашавамо да се закључком 'Република Српска није геноцидна творевина' не могу доводити у питање правоснажне пресуде којима је утврђен геноцид у Сребреници нити индивидуална одговорност особа које су за њега осуђене", поручују из Сарајева.
Уз саопштење, истичу и да је њихов одговор повезивање младих, изградња повјерења и заступање вриједности мира, правде и међусобног поштовања. Управо су се зато, због мира и изградње повјерење, позвали на наметнути закон и запријетили казнама.
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