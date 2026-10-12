СНСД и ХДЗ ће водити све политичке преговоре

Аутор:Бранка Дакић
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Побједници смо и самим тим незаобилазан фактор за формирање власти на свим новоима, нарочито на нивоу БиХ, сагласни су лидери СНСД-а и ХДЗ-а. Сарадњу настављају, утврдиће приоритет дјеловања, али како кажу, ништа неће бити на штету било кога.
„Изборни побједници се морају поштовати. Ми не желимо да бирамо никога код Бошњака. Народ бошњачки је изабрао кога он мисли да ће изабрати, уз неке ствари које ћемо моћи да кажемо, а то је да имамо право да кажемо ко ће бити наши партнери, с ким можемо, с ким не можемо“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
„Сасвим је извјесно да ће ове двије странке предводити све процесе у БиХ и на нивоу БиХ и нижим нивоима и ту остајемо партнери, опредијељени за ово што је предсједник Додик сада и говорио“, рекао је Драган Човић, предсједник ХДЗ-а.
Циљ је да што прије дође до формирања власти на нивоу БиХ. Много тога се мора урадити, али се мора поштовати Устав и конститутивност народа. Први корак је конституисање Предсједништва БиХ, а затим рјешавање питања централне банке.
„Ми ћемо подржати конституисање Предсједништва, јер је то тако нормално и напоре да се у Предсједништву направи нормалан систем рада, не по ономе како су то до сада радили и уживали у томе. Чак им је било у предизборној кампањи да ли ће бити 2:1, хоће ли то задржати или не. Ево, ја изјављујем, вјерујем и Драган: нама не треба та прича, нама требају одлуке“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
„Три кључне ствари које смо ми нагласили су унутрашњи мир и стабилност, поштовање Устава и наш европски пут, али по мјери нас у БиХ. Има још много питања које нисмо ријешили. Договорили смо 2022. године да ћемо ријешити питање ЦИК-а, а ево прођоше још једни избори са једном таквом структуром мимо закона успостављеном“, рекао је Драган Човић, предсједник ХДЗ-а.
Истакнуто је и да су Суд и Тужилаштво БиХ били предмет злоупотребе од стране бошњачког народа, те да све штетне одлуке високих представника морају да буду поништене. Један од приоритета је и Закон о Уставном суду БиХ.
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