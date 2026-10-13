Novarlić: Četiri pacijenta puštena na kućno liječenje

"Teška noć je iza nas, Odjeljenja Urgentnog bloka i Odjeljenja za anesteziju i reanimaciju. Imali tešku saobraćajnu nesreću u blizini Trebinja u Zasad polju, gdje kako saznajemo jedan pacijent nije ni dovožen u bolnicu nego je na licu mjesta konstatovana smrt, a jedan mladić od 22 godine života je dovezen u bolnicu "Sveti Arhiđakon Stefan" u Trebinju, gdje smo odmah započeli reanimaciju i pored mjera reanimacije, nadoknade krvi i krvnih derivata nismo imali pozitivan odgovor, već smo mogli samo da proglasimo smrt u 23.55 minuta", rekla je Tanja Novarlić,načelnik Službe za intenzivnu njegu trebinjske Bolnice.

Hronika Fotografije sa mjesta nesreće u Trebinju: Poginula dva mladića

"Osim toga dovezeno je još 5 pacijenata, od kojih je jedan zbog potresa mozda primljen na odjeljenje za neurohirurgiju i on je stabilan, nije životno ugrožen. Još četiri pacijenta su dijagnostički i terapijski zbrinuta u Urgentnom bloku i nakon toga su pušteni na kućno liječenje", dodala je ona.