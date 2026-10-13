Logo

Novarlić: Četiri pacijenta puštena na kućno liječenje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.10.2026 11:21

Komentari:

0
Саобраћајна несрећа у Требињу
Foto: ATV

U mjestu Zasad polje kod Trebinja sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su stradale dvije osobe.

"Teška noć je iza nas, Odjeljenja Urgentnog bloka i Odjeljenja za anesteziju i reanimaciju. Imali tešku saobraćajnu nesreću u blizini Trebinja u Zasad polju, gdje kako saznajemo jedan pacijent nije ni dovožen u bolnicu nego je na licu mjesta konstatovana smrt, a jedan mladić od 22 godine života je dovezen u bolnicu "Sveti Arhiđakon Stefan" u Trebinju, gdje smo odmah započeli reanimaciju i pored mjera reanimacije, nadoknade krvi i krvnih derivata nismo imali pozitivan odgovor, već smo mogli samo da proglasimo smrt u 23.55 minuta", rekla je Tanja Novarlić,načelnik Službe za intenzivnu njegu trebinjske Bolnice.

Несрећа Требиње

Hronika

Fotografije sa mjesta nesreće u Trebinju: Poginula dva mladića

"Osim toga dovezeno je još 5 pacijenata, od kojih je jedan zbog potresa mozda primljen na odjeljenje za neurohirurgiju i on je stabilan, nije životno ugrožen. Još četiri pacijenta su dijagnostički i terapijski zbrinuta u Urgentnom bloku i nakon toga su pušteni na kućno liječenje", dodala je ona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trebinje

Saobraćajna nesreća

Tanja Novarlić

poginuli

povrijeđeni

Komentari (0)

Pročitajte više

Аутомобил у снијегу

Auto-moto

Četiri zimske gume nisu dovoljne: Šta još morate provjeriti na automobilu prije zime

3 h

0
Амбасада Русије

BiH

Ambasada Rusije u BiH: "Bošnjački institut" popustio pod pritiskom rusofobičnih elemenata u Sarajevu

3 h

1
Одузето оружје

Hronika

Akcija FUP-a u Sarajevu: Pronađeni droga, snajperske puške i automatski pištolj

3 h

0
Након хапшења пијан оштетио врата ПС Котор Варош

Hronika

Nakon hapšenja pijan oštetio vrata PS Kotor Varoš

3 h

0

Više iz rubrike

Одузето оружје

Hronika

Akcija FUP-a u Sarajevu: Pronađeni droga, snajperske puške i automatski pištolj

3 h

0
Након хапшења пијан оштетио врата ПС Котор Варош

Hronika

Nakon hapšenja pijan oštetio vrata PS Kotor Varoš

3 h

0
полиција дастер службеници МУП-а

Hronika

Uhapšen muškarac, oduzeta marihuana

3 h

0
Туча у Гламочанима: Један ухапшен, двојица задржана на УКЦ-у

Hronika

Tuča u Glamočanima: Jedan uhapšen, dvojica zadržana na UKC-u

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

17

Poznato o čemu je Putin razgovarao sa predsjednikom UAE

14

16

Naložena obdukcija tijela dvojice nastradalih mladića

14

06

Cvijanović: Koristiću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet i stabilnost Srpske

14

00

Tužilaštvo traži strožu kaznu za ubistvo Slađane Milošević, optuženi prebacuju krivicu!

13

57

Sutra je Pokrov Presvete Bogorodice: Da li se posti na ovaj praznik?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima