Bijela kuća zatražila ostavku američkog ambasadora u Atini

Ambasador SAD u Grčkoj Kimberli Gilfojl dobila je zahtjev da podnese ostavku nakon što je oštro kritikovana zbog navoda da se bavila neprimjerenim, a možda i nezakonitim aktivnostima prije i tokom svog mandata u Atini, rekla je novi portparol Bijele kuće Kejti Zakarija.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je juče da je nezadovoljan povodom izvještaja o navodnom ponašanju Gilfojlove.

"Pa, razmatramo to. Nismo zadovoljni", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući kada su ga pitali da li razmatra smjenjivanje Gilfojlove.

"Vol strit džurnal" je u seriji članaka krajem prošlog mjeseca izvijestio o sumnjivom ponašanju Gilfojlove, uključujući navodnu prijetnju zvaničniku zemlje domaćina, prihvatanje neprimjerenih poklona i usluga, kao i nuđenje da iskoristi svoj uticaj unutar američke administracije u zamjenu za plaćanje velikog računa na kreditnoj kartici.

Gilfojlova nije direktno komentarisala izvještaje. Njeni advokati negirali su da je učinila bilo šta pogrešno i tvrde da je novac koji je tražila od Trampovog donatora bio za plaćanje njenih javnih nastupa i govora koji su prethodili njenoj nominaciji za ambasadora, prenosi Srna.