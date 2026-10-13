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Bijela kuća zatražila ostavku američkog ambasadora u Atini

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13.10.2026 16:47

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Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Ambasador SAD u Grčkoj Kimberli Gilfojl dobila je zahtjev da podnese ostavku nakon što je oštro kritikovana zbog navoda da se bavila neprimjerenim, a možda i nezakonitim aktivnostima prije i tokom svog mandata u Atini, rekla je novi portparol Bijele kuće Kejti Zakarija.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je juče da je nezadovoljan povodom izvještaja o navodnom ponašanju Gilfojlove.

"Pa, razmatramo to. Nismo zadovoljni", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući kada su ga pitali da li razmatra smjenjivanje Gilfojlove.

"Vol strit džurnal" je u seriji članaka krajem prošlog mjeseca izvijestio o sumnjivom ponašanju Gilfojlove, uključujući navodnu prijetnju zvaničniku zemlje domaćina, prihvatanje neprimjerenih poklona i usluga, kao i nuđenje da iskoristi svoj uticaj unutar američke administracije u zamjenu za plaćanje velikog računa na kreditnoj kartici.

Gilfojlova nije direktno komentarisala izvještaje. Njeni advokati negirali su da je učinila bilo šta pogrešno i tvrde da je novac koji je tražila od Trampovog donatora bio za plaćanje njenih javnih nastupa i govora koji su prethodili njenoj nominaciji za ambasadora, prenosi Srna.

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Bijela kuća

Donald Tramp

Vašington

Kimberli Gilfojl

ambasador

Atina

ostavka

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