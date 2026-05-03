Детаљи ужаса у Тузли: Брат пуцао у брата, Елдин подлегао, Елвис ухапшен

03.05.2026 08:12

Елвис Селимовић осумњичен је да је синоћ у тузланском насељу Миладије, убио свог брата Елдина Селимовића, потврђено је незванично за портал "Аваза".

Елвис Селимовић је ухапшен у јутарњим сатима.

Нови хаос у ФБиХ: У пуцњави убијен мушкарац, "радило" аутоматско оружје!

- Дана 2.5.2026.године, око 22,50 сати, ПС Запад пријављено је да је у насељу Миладије у Тузли, дошло до употребе ватреног оружја, којом приликом је Е.С. (1982) из истог насеља тешко ранио свог брата Е.С. (1986). На мјесто догађаја упућени су СХМП Дома здравља Тузла, полицијски службеници ПС Запад, истражитељи ОКП ПУ Тузла и Сектора криминалистичке полиције, те тимови за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку Управе полиције МУП ТК-а и дежурни тим Јединице полиције за спречавање нарушавања јавног реда и мира.

Повријеђеном Е.С. (1986) је на мјесту догађаја од стране СХМП Дома здравља Тузла указана медицинска помоћ, али је подлегао повредама, што је констатовано од стране дежурног љекара. За починиоцем Е.С., који се након употребе ватреног оружја удаљио са мјеста догађаја се интензивно трагало, те је исти лоциран а у јутарњим сатима 3.5.2026.године одузета му је слобода, те је спроведен у службене просторије Управе полиције МУП ТК-а, ради криминалистичке обраде.

Увиђајем на мјесту догађаја, који је још увијек у току, руководи дежурни тужилац КТТК-а а исти врше истражитељи Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП ТК-а.

Све даље мјере и радње подузимати це се по налогу дежурног кантоналног тужиоца - потврдила је портпаролка Управе полиције МУП-а ТК Аднана Спречић.

(Аваз)

