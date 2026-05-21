Britanski radio greškom objavio da je kralj umro

ATV
21.05.2026 09:33

Foto: Tanjug/AP/Temilade Adelaja

Menadžer radija "Karolina" u Velikoj Britaniji Piter Mur saopštio je da je zbog "kompjuterske greške" u njihovom glavnom studiju pogrešno emitovano da je britanski kralj Čarls III umro, zbog čega se izvinio kralju i slušaocima.

- Zbog kompjuterske greške u našem glavnom studiju, prilog o smrti monarha, koju sve stanice u Velikoj Britaniji drže u pripravnosti, nadajući se da neće biti potrebna, slučajno je aktivirana u utorak popodne, i pogrešno je objavljeno da je njegovo veličanstvo kralj preminuo - rekao je Mur u objavi na društvenim mrežama, prenosi Skaj njuz.

On je kazao da je radio "Karolina" potom prekinuo program, a da je nakon pokretanja programa pročitano izvinjenje.

- Izvinjavamo se njegovom veličanstvu kralju i našim slušaocima zbog eventualnih neprijatnosti - kazao je Mur.

Incident se dogodio dok su kralj i njegova supruga, kraljica Kamila bili na putovanju u Severnoj Irskoj, gde su se pridružili nastupu folk grupe, gledali plesače i pijuckali irski viski u belfastskom kvartu Titanik, prenos Tanjug.

Radio "Karolina", sa sedištem u Maldonu, u Eseksu, osnovan je 1964. godine i bivša je piratska radio-stanica, prema njihovoj internet stranici i nalozima na društvenim mrežama.

