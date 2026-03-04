Logo
Амбасада БиХ у Емиратима својим грађанима нуди јагњетину док чекају евакуацију

АТВ

04.03.2026

14:55

Амбасада БиХ у Емиратима својим грађанима нуди јагњетину док чекају евакуацију

Хиљаде држављана Босне и Херцеговине тренутно се налази на подручју Блиског истока чекајући евакуацију, а амбасада ове земље у Емиратима поруком је обавијестила своје држављане да ће им док чекају евакуацију обезбиједити јагњетину.

Порука је, како преносе медији у БиХ подијељена у Воцап групи за комуникацију Министарства иностраних послова БиХ и надлежних амбасада са грађанима Босне и Херцеговине.

"Пера Ламб Хоусе је одлучила да припреми 300 порција наше јагњетине у суботу 7. марта од 15 сати. Желимо да се одреде локације на којима ће бити најпогодније извршити доставу и под‌јелу. Молимо све заинтересоване да се јаве како бисмо могли да направимо организацију за преузимање наших пакета", стоји, између осталог, у поруци коју, како преноси Црнахроника, дијели Амбасада БиХ у Абу Дабију.

Како медији преносе, јагњетина ће бити обезбијеђена за ифтар, вечерњи оброк током исламског мјесеца Рамазана.

На друштвеним мрежама објављен је и скриншот поруке за коју се тврди да је послата са броја телефона Амбасаде БиХ, преноси Блиц.

Ambasada BiH

jagnjetina

Ujedinjeni Arapski Emirati

UAE

