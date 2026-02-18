Стигло упутство: Спремите се за рат

Извор:
Б92
18.02.2026
21:34
Израел је у стању високе приправности док САД гомилају снаге за могући опсежан напад на Иран, а Хезболах и Хути могли би отворити додатне фронтове.
Израел је у стању високе приправности због процјена званичника да би амерички предсједник Доналд Трамп могао "ускоро" покренути опсежан војни напад на Иран. До ових процјена долази након што Техеран није испунио америчке захтјеве у преговорима, а званичници Трампове администрације верују да Иранци покушавају да одуговлаче и заваравају Сједињене Државе, преноси израелски Ynet.
Дипломатски извор изјавио је данас да би "америчко стрпљење с иранским одуговлачењем могло истећи брже него што Техеран мисли". Током недавних ограничених консултација које је водио премијер Бењамин Нетанјаху, радна претпоставка била је да ће Иран испалити пројектиле на Израел чак и ако израелска војска не буде учествовала у могућим америчким нападима.
Због тога су хитне службе и Заповедништво домовинске фронте, војно тијело одговорно за цивилну заштиту, добили упутства да се припреме за рат. Различите безбједносне агенције прогласиле су највиши ниво одбрамбене приправности, а одбрамбени естаблишмент је у напетом ишчекивања.
Сједињене Државе већ су у регион распоредиле оно што је Трамп описао као "прекрасну армију", способну за вођење дуготрајног рата с Ираном, а не само за кратку размјену удараца. Међутим, израелски званичници кажу да тачан тренутак било каквог америчког напада остаје непознат и у коначници зависи од Трампа. Чак и након доношења одлуке, планови се и даље могу мијењати.
У Израелу влада утисак да се приближава одлучујући тренутак и да се рокови скраћују. Док су званичници прије само неколико дана говорили о двија недјеље, а раније о отприлике мјесец дана, сада постоје назнаке да би до акције могло доћи унутар неколико дана.
Истовремено, неколико фактора може одложити напад: у Вашингтону би се данас требао састати Одбор за мир, Зимске олимпијске игре у Италији завршавају тек 22. фебруара, а данас почиње свети муслимански мјесец рамазан. Није јасно колико Трамп придаје тежину тим факторима.
Чак и без јасног датума, све је теже оспорити да се Сједињене Државе припремају за дуготрајан сукоб с Ираном. Напетости су присутне још од "12-дневног рата" у јуну, али су се појачале након недавног масакра демонстраната. Амерички званичници схватају да велика операција не би била брзи удар, већ кампања која би трајала неколико недјеља, те у складу с тим гомилају снаге на Блиском истоку.
Могући циљеви таквог напада могли би укључивати промјену режима у Ирану. Међутим, амерички званичници знају да ниједан појединачни ударац не би постигао тај циљ, већ би био потребан низ напада током неколико недјеља.
Једна од потенцијалних мета могао би бити врховни вођа ајатолах Али Хаменеј, као и институције Исламске револуционарне гарде које стоје иза масовних убистава. Американци желе да виде како се иранска јавност враћа на улице, али да би се то догодило, противници режима морали би вјеровати да су Сједињене Државе спремне ићи до краја и прискочити им у помоћ.
Двојица израелских званичника рекли су за CNN да је Израел подигао ниво приправности и војне припреме усред "све више назнака" о могућем заједничком америчко-израелском нападу на Иран у наредним данима.
Према једном војном званичнику, Израел је убрзао своје оперативно и одбрамбено планирање. Очекивани напад, ако га Трамп одобри, "надмашио би '12-дневни рат' и укључивао координиране ударе САД и Израела, рекао је извор.
У међувремену, сједница безбједносног кабинета одложена је с четвртка на недељу, могуће како би се избјегла погрешна процјена Ирана која би могла изазвати превентивни удар прије него што се донесе било каква америчко-израелска одлука.
У посљедња два дана приметно је како додатни борбени авиони, авиони за допуну горива, обавјештајни и заповедно-надзорни авиони лете према Блиском истоку, стварајући америчке снаге размера какав у региону дуго није виђен.
Ради се о импозантном ратном строју и мало је вјероватно да је распоређен само да "паркира" у региону. Ако је ово само средство притиска у преговорима, било би изванредно; САД би могле напасти Иран с далеко мањим снагама.
Не може се искључити могућност да би ова претња великих размера и одвраћање које доноси могли у посљедњем тренутку натерати Иран да прихвати америчке захтјеве. Трамп је већ показао да његове пријетње нису празне, а америчка порука пренијета Техерану у разговорима била је: "Не искушавајте нас."
У јавности се чини да Иран не доноси такве закључке, а Хамнеј је чак запријетио обарањем америчких носача авиона. У Израелу се то сматра прекомјерном ароганцијом која би владара могла скупо коштати. Већина назнака указује да би Израел учествовао у нападу и да не би био пасиван. Америчким званичницима потребне су израелске способности.
Примарни циљ Израела вјероватно би био уништење, или бар озбиљно оштећење иранског система балистичких пројектила. Истовремено, израелска војска могла би се суочити с два додатна фронта: Хезболах у Либану и Хутима у Јемену.
Процјењује се да би се Хути одмах укључили у борбе и лансирали пројектиле и беспилотне летјелице на Израел. Постоји и вјероватан сценарио у којем Хезболах не би остао по страни, те би, за разлику од "12-дневног рата", учествовао у сукобу. У том случају, Израел би вјероватно искористио прилику да ријеши старе рачуне.
(б92)
