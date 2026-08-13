Počeli minerski radovi na gradilištu treće trake preko Romanije

Minerski radovi na gradilištu dodatne trake za spora vozila preko Romanije počeli su danas, a prilikom njihovog izvođenja dolaziće do kraćih privremenih obustava saobraćaja na ovom putnom pravcu, izjavio je Srni tehnički direktor "Romanijaputeva" Dragan Buloščić.

Buloščić je istakao da je dinamika saobraćaja trenutno regulisana semaforima, te da je čekanje od tri do četiri minuta, dok će privremena obustava saobraćaja, kada bude rađeno miniranje, trajati od 15 do 20 minuta.

- Možda čak i kraće, a to zavisi od toga koliko će materijala biti izbačeno na traku. Duže će trajati uklanjanje materijala nego miniranje - naglasio je Buloščić i dodao da izvođač radova nastoji da što manje pravi zastoje.

On je naveo da su "Romanijaputevi" dobili saglasnost za izvođenje minerskih radova u naredna tri mjeseca.

- Ali, miniranje se neće raditi svaki dan, već na svakih 10 do 15 dana - rekao je Buloščić.

Izgradnja treće trake preko Romanije počela je u julu, a prva faza projekta odnosi se na uspon iz smjera Podromanije u dužini od 1.871 metra.