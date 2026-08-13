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Минић: Реконструисани пут Фоча-Хум значиће нове могућности за економски развој

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 14:53

Коментари:

3
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да ће нови и реконструисани пут Фоча-Хум, као и прекогранични мост преко Таре, значити већу безбједност, бољу повезаност Фоче и источног дијела Српске са Црном Гором и нове могућности за економски развој.

"Крећемо у реконструкцију и изградњу пута Фоча-Хум, односно правца ка Шћепан Пољу, једног од најважнијих инфраструктурних пројеката за овај дио Републике Српске", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Влада Републике Српске данас је прихватила задужење Српске код Европске банке за обнову и развој по пројекту пута Фоча-Хум ради финансирања изградње и реконструкције тог пута у износу од 60.000.000 евра.

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Тагови :

Фоча

путеви

Саво Минић

Влада Републике Српске

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