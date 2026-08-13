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Минић: Ситуација на пожаришту код села Хумчана тешка, вјерујем у наше људе и да ће штета бити сведена на минимум

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 14:22

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у Сокоцу
Фото: АТВ

Како сам и обећао, хеликоптер МУП-а Републике Српске данас гаси пожар код Невесиња, навео је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на Иксу.

"Ситуација на пожаришту код села Хумчана је тешка, али вјерујем у наше људе и да ће штета бити сведена на минимум. За све који су "мудровали" о опремању МУП-а Српске, данас је лијепо чути да се Федерална управа цивилне заштите захвалила Републичкој управи цивилне заштите Републике Српске и Управи за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Српске на помоћи и ангажовању наших хеликоптера у гашењу пожара код Коњица", наводи Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

МУП Републике Српске

Хеликоптер

пожар

Невесиње

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