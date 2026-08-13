Минић: Ситуација на пожаришту код села Хумчана тешка, вјерујем у наше људе и да ће штета бити сведена на минимум

Аутор:АТВ редакција
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Како сам и обећао, хеликоптер МУП-а Републике Српске данас гаси пожар код Невесиња, навео је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на Иксу.
"Ситуација на пожаришту код села Хумчана је тешка, али вјерујем у наше људе и да ће штета бити сведена на минимум. За све који су "мудровали" о опремању МУП-а Српске, данас је лијепо чути да се Федерална управа цивилне заштите захвалила Републичкој управи цивилне заштите Републике Српске и Управи за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Српске на помоћи и ангажовању наших хеликоптера у гашењу пожара код Коњица", наводи Минић.
Како сам и обећао, хеликоптер МУП-а Републике Српске данас гаси пожар код Невесиња.— Саво Минић (@minic_savo) August 13, 2026
Ситуација на пожаришту код села Хумчана је тешка, али вјерујем у наше људе и да ће штета бити сведена на минимум.
За све који су "мудровали" о опремању МУП-а Српске, данас је лијепо чути да се… pic.twitter.com/0XudFx1XkN
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