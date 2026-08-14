Ово су најскупље мачке на свијету: Неке од њих вриједе као станови

Аутор:АТВ редакција
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Мачке су за многе људе омиљени кућни љубимци, али у свијету луксузне фелинологије неке расе достижу цијене равне скупоценим аутомобилима.
Док љубитељи мачака широм свијета славе Међународни дан мачака 8. августа, многи размишљају о удомљавању новог члана породице из локалног азила. Ипак, постоји и паралелни свијет фелинологије, у којем ријеткост, егзотично поријекло и специфичан изглед подижу цијену расних мачића на ниво луксузних аутомобила. Цијену ових мачака одређују сложеност узгоја, чистоћа генетске линије и потражња на тржишту. Од хибрида са дивљим прецима до древних раса које су некада красиле крила краљева, ово су неке од најцијењенијих и најскупљих мачака на свијету.
Њихову вриједност одређују ријеткост, генетика, изглед и захтјевност узгоја. Међу најскупљима налази се Асхера, контроверзна мачка чија је цијена наводно достизала чак 125.000 долара.
Међу најцијењенијима су и савана и бенгалска мачка, хибриди који својим изгледом подсјећају на дивље претке. Сфинкс осваја необичним изгледом без длаке, док Кхао Манее привлачи сњежнобијелим крзном и очима различитих боја.
Љубитељи егзотичних раса цијене и каракале са препознатљивим чуперцима на ушима, као и тојгере који изгледају попут малих тигрова. Међу популарнијим луксузним мачкама истичу се и мејн кун, познат као њежни див, те елегантна руска плава мачка. Свака раса носи посебну причу, од древних мачака са краљевских дворова до модерних дизајнерских раса.
Иако су неке од њих изузетно скупе, њихова вриједност није само у цијени већ и у јединственом карактеру и изгледу. Свијет мачака тако показује колико разнолика, фасцинантна и луксузна може бити повезаност људи са овим животињама.
Раса која се издваја својим необичним, коврџавим крзном које може варирати од кратких таласа до дугих спиралних коврџа. Овај трајни изглед резултат је природне генетске мутације, а саме мачке познате су као изузетно привржени и комуникативни љубимци.
Елегантна, брза и невјероватно окретна, ово је једина природно тачкаста раса домаће мачке. Осим по егзотичном изгледу, цјењена је због своје богате историје која сеже до древног Египта, гдје су њени преци били поштовани као божанства.
Ова мирна и сталожена мачка права је икона британске фелинологије. Препознатљива је по густом, плишаном крзну, округлом лицу и здепастој грађи, због чега неодољиво подсјећа на меканог медвједића, што савршено одговара њеној стабилној нарави.
Оно што ову расу чини јединственом јесу њене уши које се у елегантном луку савијају уназад према средини лобање. Овај необичан изглед резултат је спонтане генетске мутације, а прати га изузетно весела, интелигентна и прилагодљива личност.
Велика и прелепа мачка продорних плавих очију, рагдол је име добио по својој невјероватној склоности да се потпуно опусти у рукама власника, попут крпене лутке. Изузетно су мирне, сталожене и воле људско друштво више од свега.
Често називана мачком вукодлаком, ликои посједује заиста јединствен изглед који је резултат природне мутације. Њено ријетко, испрекидано крзно и специфичан распоред длака око очију и њушке дају јој мистичан изглед, док је по карактеру веома активна и склона лову.
Ова раса постала је глобално препознатљива по својим карактеристичним, унапријед савијеним ушима које јој дају готово дјечји израз лица. Ипак, важно је нагласити да је генетска мутација заслужна за тај изглед уједно и узрок тешке и болне болести зглобова познате као остеохондродисплазија.
МЕЈН КУН (900 – 3.520 евра): Познат као прави „њежни див“ мачјег свијета, мејн кун једна је од највећих припитомљених раса на планети. Осим импресивном величином и чупавим репом, осваја власнике својом изузетно дружељубивом, стрпљивом и разиграном нарави, због чега је идеалан породични љубимац.+
Велика, снажна и издржљива, ова руска раса развила је густо, водоотпорно троструко крзно како би преживјела сурове климатске услове. Упркос богатом крзну, често се истиче као погодан избор за алергичаре јер се сматра хипоалергеном расом која производи мање иританса.
Елегантна и префињена раса поријеклом из Русије, петербалд је препознатљив по својој специфичној кожи која може бити потпуно без длаке или прекривена тек финим, баршунастим крзном. Осим по необичном изгледу, ови љубимци изузетно су цјењени због своје интелигенције, радозналости и привржености.
Ова фасцинантна дизајнерска раса циљано је узгајана како би у домове унела дашак дивљине, вјерно подсјећајући на минијатурног тигра. Њено снажно и мишићаво тијело красе изразито јасне, тамне пруге на наранџастој подлози, што јој даје упечатљив и егзотичан изглед.
Иако је у својој суштини ријеч о фасцинантној дивљој мачки која настањује пространства Африке и Азије, њени хибриди постали су доступни на тржишту као изузетно скупи и егзотични љубимци. Ове мачке привлаче пажњу својом робусном грађом и невјероватном елеганцијом, али њихов најпрепознатљивији заштитни знак јесу дуги, карактеристични црни чуперци на врховима ушију који им дају јединствен и помало мистичан изглед.
Ова раса већ деценијама сматра се правим синонимом за луксуз и елеганцију у свијету фелинологије. Погледе привлачи својим изузетно дугим, раскошним крзном које захтијева посвећену свакодневну његу како би остало у беспријекорном стању, као и својом препознатљиво мирном и сталоженом нарави. Ипак, потенцијални власници морају бити свјесни да њихова специфична анатомија, посебно карактеристично спљоштено лице, носи склоност ка одређеним здравственим проблемима, због чега су потребни додатна пажња и редовна ветеринарска брига.
Овај импресивни хибрид настао је укрштањем домаће мачке и дивље мачке из џунгле (Felis chaus), што му даје јединствен и моћан изглед. Чауси је раса препознатљива по изразито атлетској грађи, дугим ногама и невјероватној агилности. Осим физичке снаге, ове мачке красе изоштрени ловачки инстинкти и висок ниво интелигенције, због чега захтијевају много простора за кретање и сталну менталну стимулацију како би остале задовољне у кућном окружењу.
Ова изузетно ријетка и драгоцена раса, чије име у преводу значи „бијели драгуљ“, потиче са Тајланда, гдје се вијековима сматрала симболом среће и благостања. Њена најистакнутија карактеристика јесте беспријекорно, густо крзно сњежнобијеле боје које јој даје аристократски изглед. Ипак, оно што Кхао Манее чини заиста фасцинантном јесу њене блиставе очи које могу бити сафирно плаве, златножуте или, у најцјењенијим случајевима, различитих боја (хетерохромија), што додатно наглашава њену мистичну и егзотичну љепоту.
Одмах привлачи пажњу својим јединственим изгледом – готово потпуним недостатком крзна. Ова раса настала је као резултат природне генетске мутације у Канади шездесетих година прошлог вијека. Упркос помало ванземаљском изгледу, сфинкс мачке познате су по изузетно топлом и приврженом карактеру. Веома су друштвене, енергичне и воле да буду у центру пажње. Због недостатка крзна које би упијало масноћу са коже, захтијевају редовно купање како би им кожа остала чиста и здрава. Такође су осјетљиве на хладноћу и сунце.
Још један популаран хибрид настао укрштањем азијске леопард мачке и домаће мачке. Резултат је мачка која изгледа попут минијатурног леопарда, са препознатљивим розетама или мраморним шарама на свиленкастом крзну. Изнимно су интелигентне, радознале и активне. Захтијевају сталну менталну и физичку стимулацију; ако им је досадно, могу постати деструктивне. Воле да се пењу, рјешавају загонетке и често су фасциниране водом. Иако изгледају дивље, привржене су својим породицама и стварају снажне везе са људима.
Послужила је као основа за скандал са „Асхером“, а и сама је једна од најскупљих раса. Ознака „Ф“ (филиал) показује колико је генерација мачка удаљена од свог дивљег претка, афричког сервала. Ф1 генерација, са једним родитељем сервалом, најскупља је и највише подсјећа на дивљу мачку. Ове мачке су изузетно високе, витке и мишићаве, са великим ушима и препознатљивим тачкастим крзном. Познате су по интелигенцији и енергији која надмашује просјечну домаћу мачку. Њихов карактер често се описује као „псећи“ – одане су, прате власнике по кући, а многе уживају у шетњама на повоцу и игри у води. Због своје величине и снаге могу скочити и до два и по метра у висину, што захтијева безбједан простор и много менталне стимулације.
Маркетиншки представљена као хибрид афричког сервала, азијске леопард мачке и домаће мачке, Асхера је описана као ултимативни статусни симбол. Велика, елегантна и са леопардастим шарама, требало је да буде и хипоалергена. Међутим, цијелу причу прати велика контроверза. Генетска тестирања показала су да су мачке продаване као Асхера заправо саване прве генерације. Многи стручњаци данас сматрају да Асхера као засебна раса никада није ни постојала, већ да је ријеч о маркетиншком трику којим су постојеће хибридне мачке препродаване по надуваним цијенама.
Синоним за елеганцију и грациозност, ова мачка привлачи пажњу својим густим, свиленкастим крзном сребрноплавичастог одсјаја и продорним, блиставим зеленим очима. Познате су по свом мирном и повученом карактеру, као и снажној оданости једном власнику, преноси нет.хр.
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