Narod priča: Vojislav Kecman

Vođena tragom priče o povratku korijenima Biljana nas ovog petka vodi u Drinić, rodno mjesto Vojislava Kecmana, univerzitetskog profesora sa najprestižnijih američkih fakulteta.

Svojim radom i znanjem ostvario je svjetski uspjeh u oblasti mašinstva i vještačke inteligencije, a sada u rodnom Driniću za svoju dušu bavi se uzgojem konja.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

