Narod priča: Vojislav Kecman

Vođena tragom priče o povratku korijenima Biljana nas ovog petka vodi u Drinić, rodno mjesto Vojislava Kecmana, univerzitetskog profesora sa najprestižnijih američkih fakulteta.
Svojim radom i znanjem ostvario je svjetski uspjeh u oblasti mašinstva i vještačke inteligencije, a sada u rodnom Driniću za svoju dušu bavi se uzgojem konja.
Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.
Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.
'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.
