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Kurtoa: Mogao sam da branim, trener je odlučio da me izbaci iz igre

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ATV redakcija
11.07.2026 07:59

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Голман Белгије Тибо Куртоа (1) реагује након четвртфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Белгије у Инглвуду, Калифорнија, близу Лос Анђелеса, у петак, 10. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Andre Penner

Tibo Kurtoa je zamjenjen u 71. minutu utakmice u kojoj je Belgija poražena od Španije rezultatom 2:1 u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Belgijski golman je zamjenjen zbog povrede kvadricepsa i napustio je stadion SoFi u suzama.

Kurtoa se povredio nakon što je odbranio udarac Mikela Ojarzabala. Sjeo je na teren tokom pauze za osvježenje u drugom poluvremenu, a nekoliko minuta nakon ponovnog početka utakmice zamijenio ga je Sene Lamens.

„Osjećao sam jake bolove u kvadricepsima prilikom šutiranja lopte. Rekao sam stručnom štabu da osjećam bol prilikom šutiranja šuteva iz daljine, iako nisam imao problema da ostanem na golu. Na kraju je trener odlučio da me izbaci iz igre. To nije problem jer je tim iznad svega“, rekao je Kurtoa, golman Real Madrida, poslije utakmice.

Belgija primila gol nakon njegovog izlaska

Kurtoa, koji je odigrao 115 nastupa za Belgiju, bio je jedan od najboljih igrača svoje zemlje do svog odlaska. Odbranio je četiri šuta u okvir gola dok je Belgija izjednačila preko Šarla de Ketelarea nakon što je Fabijan Ruiz otvorio rezultat.

Ali 17 minuta nakon Kurtoinog izlaska, Španija je ponovo povela. Lamens, koji je igrao treći put za reprezentaciju, nije uspio da uhvati loptu nakon šuta Paua Kubarsija, a Mikel Merino je natrčao na odbijenu loptu i postigao gol za 2:1.

Španija je pobjedila sa 2:1 i plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva prvi put otkako je osvojila titulu 2010. godine. U polufinalu će igrati protiv Francuske na stadionu AT&T u Arlingtonu, u Teksasu.

(indeks)

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

fudbaler

golman

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