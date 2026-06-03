Logo
Large banner

Словачка против распоређивања нуклеарног оружја

Аутор:

АТВ
03.06.2026 20:26

Коментари:

0
Застава Словачке
Фото: Pexels/Photo by Lukas Kosc

Словачка не подржава идеју о распоређивању нуклеарног оружја у више европских земаља НАТО-а и никада га неће распоредити на својој територији, рекао је замјеник премијера Роберт Калињак.

"Нисмо заговорници нуклеарног оружја. Знамо до чега то може довести. То постаје примарна мета сваког напада", упозорио је Калињак на конференцији за новинаре.

Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Напад на Санкт Петербург је терористички чин

Калињак је напоменуо да разумије политику нуклеарног одвраћања и да је сагласан са њеним принципима.

"Разумијемо захтјев Пољске, али имамо мало другачије мишљење о овоме. Не мислим да је то исправно. Доприноси ескалацији, посебно ако НАТО узме у обзир балтичке државе. Мислим да нуклеарно оружје тамо нема мјеста", рекао је Калињак који је и министар одбране Словачке.

Русија је изразила забринутост због гомилања војске НАТО-а близу својих западних граница посљедњих година. Из Кремља је саопштено да Русија никоме не пријети, али да неће игнорисати акције које потенцијално поткопавају њене безбједносне интересе.

Корићка јама

Градови и општине

Корићка јама: 83 године од страдања 130 Срба

"Фајненшел тајмс" објавио је јуче да САД разматрају распоређивање нуклеарног оружја у додатним европским земљама НАТО-а, што би омогућило стационирање авиона са двоструким капацитетом, способних за извођење нуклеарних удара.

Неколико балтичких и земаља на источном крилу НАТО-а, укључујући Пољску, наводно су заинтересоване да расореде оружје на својој теритроији.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Словачка

нуклеарно оружје

НАТО

Европа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Република Српска

Важе ли налази љекара приватних ординација у јавним домовима здравља?

1 ч

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Истрага против тинејџера у Њемачкој због планирања напада на синагогу

1 ч

0
Ким Џонг Ун дочекао фудбалерке

Фудбал

Ким дочекао шампионке Азије, њихова фанатична реакција обилази свијет

1 ч

0
Октоберфест пиво

Свијет

Поскупило пиво на Октоберфесту

2 ч

0

Више из рубрике

Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Напад на Санкт Петербург је терористички чин

1 ч

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Истрага против тинејџера у Њемачкој због планирања напада на синагогу

1 ч

0
Октоберфест пиво

Свијет

Поскупило пиво на Октоберфесту

2 ч

0
Нападнут руски аутобус

Свијет

Стравично: Објављен снимак тренутка удара на руски цивилни аутобус

3 ч

0

  • Најновије

21

20

Да ли је боље туширати се или купати у кади: Једна навика је хигијенски ефикаснија

21

17

Јефтино летовање на грчком приморју одлази у прошлост? Погледајте најновије цијене

21

17

Годинама дизали цијене, сада их драматично спуштају да спасе сезону

21

08

Минић: С једне стране узурпација правосуђа, са друге институције Српске које штите Устав

21

05

Mинић: Наставићемо да подржавамо студенте, јер су они наша будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner