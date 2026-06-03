Словачка против распоређивања нуклеарног оружја

Аутор:АТВ
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Словачка не подржава идеју о распоређивању нуклеарног оружја у више европских земаља НАТО-а и никада га неће распоредити на својој територији, рекао је замјеник премијера Роберт Калињак.
"Нисмо заговорници нуклеарног оружја. Знамо до чега то може довести. То постаје примарна мета сваког напада", упозорио је Калињак на конференцији за новинаре.
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Калињак је напоменуо да разумије политику нуклеарног одвраћања и да је сагласан са њеним принципима.
"Разумијемо захтјев Пољске, али имамо мало другачије мишљење о овоме. Не мислим да је то исправно. Доприноси ескалацији, посебно ако НАТО узме у обзир балтичке државе. Мислим да нуклеарно оружје тамо нема мјеста", рекао је Калињак који је и министар одбране Словачке.
Русија је изразила забринутост због гомилања војске НАТО-а близу својих западних граница посљедњих година. Из Кремља је саопштено да Русија никоме не пријети, али да неће игнорисати акције које потенцијално поткопавају њене безбједносне интересе.
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"Фајненшел тајмс" објавио је јуче да САД разматрају распоређивање нуклеарног оружја у додатним европским земљама НАТО-а, што би омогућило стационирање авиона са двоструким капацитетом, способних за извођење нуклеарних удара.
Неколико балтичких и земаља на источном крилу НАТО-а, укључујући Пољску, наводно су заинтересоване да расореде оружје на својој теритроији.
(СРНА)
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