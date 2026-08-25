Trninić: Uspostaviti vatrogasnu službu u Vlasenici

Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić izjavio je da će na današnjem sastanku sa načelnikom Vlsenice Miroslavom Kraljevićem i predstavnicima Vatrogasnog saveza Srpske razgovarati o uspostavljanju vatrogasne službe u ovoj opštini.

Trninić ističe da je jako bitno da i opština Vlasenica ima profesionalnu vatrogasno-spasilačku jedinicu.

"Tu smo danas da riješimo jedan od niza problema koje imamo u vatrogastvu u Republici Srpskoj", rekao je Trninić novinarima u Istočnom Sarajevu.

Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević rekao je da je neophodna vatrogasna jedinica koju bi činili hrabri i osposobljeni ljudi spremni da reaguju u najkritičnijim situacijama, prenosi Srna.

"Mi, u suštini, imamo određenu opremu, faktički i ljudstvo, a potrebno je samo to formalno-pravno kanalisati i dalje neće biti problema", naglasio je Kraljević.

Kraljević je poručio da je najvažnije da se pomogne stanovništvu kada je potrebno.

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Predsjednik Vatrogasne službe Republike Srpske Goran Stojaković istakao je da će

Vatrogasni saveza uraditi sve ono što je do njih da edukuju i obuče buduće vatrogasce u okviru te nove vatrogasno-spasilačke jedinice.

Stojaković naglašava da se bez organizovane vatrogasno-spasilačke službe

ne može ni očekivati adekvatna zaštita stanovništva i njihove imovine, tako da je ovaj sastanak prvi korak ka rješavanju ovog problema.

"Pružićemo maksimalnu podršku rukovodstvu opštine Vlasenica", rekao je Stojaković.