Trninić: Uspostaviti vatrogasnu službu u Vlasenici

Autor:ATV redakcija
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Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić izjavio je da će na današnjem sastanku sa načelnikom Vlsenice Miroslavom Kraljevićem i predstavnicima Vatrogasnog saveza Srpske razgovarati o uspostavljanju vatrogasne službe u ovoj opštini.
Trninić ističe da je jako bitno da i opština Vlasenica ima profesionalnu vatrogasno-spasilačku jedinicu.
"Tu smo danas da riješimo jedan od niza problema koje imamo u vatrogastvu u Republici Srpskoj", rekao je Trninić novinarima u Istočnom Sarajevu.
Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević rekao je da je neophodna vatrogasna jedinica koju bi činili hrabri i osposobljeni ljudi spremni da reaguju u najkritičnijim situacijama, prenosi Srna.
"Mi, u suštini, imamo određenu opremu, faktički i ljudstvo, a potrebno je samo to formalno-pravno kanalisati i dalje neće biti problema", naglasio je Kraljević.
Kraljević je poručio da je najvažnije da se pomogne stanovništvu kada je potrebno.
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Predsjednik Vatrogasne službe Republike Srpske Goran Stojaković istakao je da će
Vatrogasni saveza uraditi sve ono što je do njih da edukuju i obuče buduće vatrogasce u okviru te nove vatrogasno-spasilačke jedinice.
Stojaković naglašava da se bez organizovane vatrogasno-spasilačke službe
ne može ni očekivati adekvatna zaštita stanovništva i njihove imovine, tako da je ovaj sastanak prvi korak ka rješavanju ovog problema.
"Pružićemo maksimalnu podršku rukovodstvu opštine Vlasenica", rekao je Stojaković.
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