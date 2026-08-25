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Kako savršeno oguliti tvrdo kuvano jaje?

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 09:52

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Јаја имају широку примену у кулинарству, због своје велике хранљиве вриједности као и због великог броја разноврсних јела која се могу припремити од њих. Велики садржаја протеина и холина јаја сврстава у исту категорију као и месо унутар пирамиде исхране
Foto: pexels/Klaus Nielsen

Tvrdo kuvana jaja bi trebalo da budu laka za pripremu, ali njihovo ljuštenje često može biti frustrirajući zadatak. Ljuska se raspada na male komadiće, povlačeći bjelance sa sobom, a jaje na kraju ispada neravnomjerno i oštećeno.

Problem može biti svježina jaja ili način kuvanja, ali jedan korak znatno olakšava proces: ledeno kupatilo odmah nakon kuvanja. Mnogi, poput autora originalnog teksta, preskočili su ovaj korak, ali on čini ljuštenje beskonačno lakšim, piše Simply Recipes .

Zašto ledena kupka pomaže

Ledeno kupatilo ima dvostruku svrhu. Prvo, naglo zaustavlja kuvanje, održavajući bjelanca mekim. Takođe sprječava pojavu ružnog zelenkasto-sivog prstena oko žumanca, koji je inače bezopasan.

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Drugo, brzo hlađenje je ključno za lakše ljuštenje. Bjelance se blago skuplja dok se hladi i odvaja od tanke membrane ispod ljuske. Ovo sprečava da se ljuska kasnije zalepi za jaje.

Priprema ledene kupke

Ključno je unapred pripremiti ledenu kupku. Dok se jaja kuvaju, napunite veliku posudu ledom i hladnom vodom. Kada se jaja skuvaju, koristite šupljikavu kašiku da ih direktno prebacite u ledenu vodu. Ovo je lakše i bezbjednije nego sipati vruću vodu iz lonca u kojem se nalaze jaja.

Ostavite jaja u vodenom kupatilu najmanje pet minuta. Ako planirate da ih odmah oljuštite, idealno bi bilo da ih ostavite da se hlade oko 15 minuta. Ako nemate led, hladna voda iz slavine će poslužiti, ali morate držati jaja pod vodom dok se potpuno ne ohlade.

Ljuštenje jajeta biće lakše ako prvo lagano kucnete jajetom sa svih strana o tvrdu površinu. Počnite da ljuštite od šireg kraja jajeta, gdje se nalazi vazdušni džep, jer se ljuska tamo lakše skida. Preostalu ljusku možete isprati pod mlazom vode.

Značaj početne temperature vode

Pored hlađenja, važan je i sam proces kuvanja. Ako jaja stavite u hladnu vodu koja se postepeno zagrijava, povećava se verovatnoća da se bjelance zalepi za membranu. S druge strane, ako jaja odmah potopite u vruću vodu, bjelance se brže poveže i odvoji od membrane, što kasnije olakšava ljuštenje.

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Jaja možete ili staviti u ključalu vodu ili ih kuvati na pari. Kuvanje na pari je nježnija metoda, tako da postoji manji rizik od pucanja ljuske na frižiderima zbog nagle promjene temperature. Pored toga, starija jaja se lakše ljušte od potpuno svježih. To je zato što starija jaja imaju višu pH vrednost, što smanjuje vjerovatnoću da će se bjelance zalijepiti za ljusku.

Iako nijedna metoda ne garantuje savršeno oljušteno jaje svaki put, kombinacija kuvanja u vrućoj vodi i naknadnog hlađenja u ledu daje najbolje šanse za uspjeh.

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ljuske jaja

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