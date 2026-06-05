Професионалне куварице откриле како правилно испржити јаје "на око": Многи гријеше већ на почетку

Аутор:АТВ
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Јаја "на око", иако једноставно јело, често представљају изазов онима који желе постићи савршену текстуру и окус. Због тога су четири професионалне куварице подијелиле савјете за припрему прженог јајета које увијек испадне укусно.
Оснивачица "Ентајерли Емилија" Еми Клинтон, ауторка куварице Колу Хенри, куварица Тара Томас и сувласница Мондеј Динера и куварица Каролин Шиф откриле су у чему је тајна овог свакодневног оброка.
Прво разбијте јаје у здјелу
Клинтон и Шиф савјетују да се јаје прво разбије у малу здјелу, умјесто директно у таву, како би се избјегло пуцање жумањка или присуство љуски. Клинтон додатно препоручује њежно убацивање јајета у таву како би жумањак остао нетакнут.
Куварице радије бирају путер као масноћу за пржење јаја, уз савјет да се користи обилна количина која се потпуно отопи прије додавања јаја.
Мишљења о оптималној температури пржења разликују се. Клинтон препоручује кухање на слабој ватри и наглашава да контрола топлине и времена омогућава споро хрскаво пржено јаје, док висока температура може узроковати гумену текстуру.
Хенри преферира средњу ватру, док Шхиф сматра да је врло врућа тава кључна, уз напомену да се јаје не смије мијешати док бјелањци не постану хрскави на крајевима.
Хенри савјетује да јаја буду на собној температури ради равномјерног пржења.
"Ако користите хладно јаје, ризикујете неравномјерно вријеме пржења између бјелањака и жумањака", истакла је.
Све кухарице препоручују кориштење таве с непријањајућим слојем. Хенро додаје да и тава од лијеваног жељеза добро функционише, док тава од нехрђајућег челика захтијева већу количину масноће, преноси Кликс
Већина кухарица савјетује зачињавање јаја сољу и бибером током пржења. Куварица Томас понекад додаје сјеменке ради додатног окуса.
Хенри и Шхиф више воле премазивање јаја путером током кувања како би бјелањци на врху били кухани, а крајеви хрскави. Клинтон и Thomas пак воле кухање на пари с поклопцем, понекад додајући кашику воде како би јаје било равномјерно печено и хрскаво.
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