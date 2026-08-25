Mesari otkrivaju koji je komad mesa najsočniji za roštilj

Autor:ATV redakcija
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Jedan komad svinjetine predstavlja savršenu alternativu vratu na roštilju, pružajući vrhunsku sočnost i hrskavu koricu.
Većina ljubitelja roštilja automatski bira svinjski vrat kao prvi izbor za pečenje. Zahvaljujući mramorastoj strukturi i prošaranosti mastima, ovaj dio se teško isušuje i garantuje sočnost, pa predstavlja prilično siguran izbor.
Ipak, iskusni mesari napominju da postoji još jedan dio svinjetine koji se na žaru ponaša fantastično, a koji mnogi neopravdano izostavljaju - riječ je o carskom mesu, odnosno potrbušini s rebrima (pauflek).
Veći udio masnoće daje ovom komadu poseban ukus jer se tokom pečenja polako topi, držeći meso sočnim iznutra, dok spolja stvara privlačnu i hrskavu koricu.
Da bi pauflek sa žara bio savršeno pripremljen, mesari savjetuju da se siječe na nešto deblje šnicle. Ukoliko su komadi suviše tanki, lako se dogodi da izgore ili se prebrzo isuše, dok deblje sječeni odresci zadržavaju mekoću i punu sočnost u sredini.
Priprema ovog komada zahtijeva i malo dodatne pažnje zbog topljenja masti. Kako masnoća kaplje po uglju, može uzrokovati iznenadnu vatru, pa je carsko meso najbolje peći na umjerenoj temperaturi i češće ga okretati.
Za sam kraj pečenja ostavlja se kratko izlaganje jačoj vatri, kako bi površina dobila intenzivniju rumenu boju i punu hrskavost.
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Iako svinjski vrat sa razlogom drži titulu najpopularnijeg izbora za roštiljanje, svi koji vole sočnije zalogaje i bogatiji ukus trebalo bi da isprobaju potrbušinu.
Spoj sočnog mesa i masnoće čini ovaj komad idealnim za pripremu na žaru.
(kurir)
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