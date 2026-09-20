Чарапе са ликом Ратка Младића производиле се у Турској, реаговало министарство

Аутор:АТВ редакција
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Фотографије чарапа са ликом Ратка Младића и ознаком "Made in Turkey" направиле су прави хаос на друштвеним мрежама, али су донијеле и велике проблеме за власнике фабрике у којој су произвођене.
Послије открића да се чарапе производе у Турској, реаговало је и Министарство трговине у Анкари, а власници фабрике су се бранили да није баш све тако као што изгледа.
На декларацији чарапа, осим Младића и "Made in Turkey", стоји и "Blue Land Socks", што је назив бренда за који је мало ко знао. Иначе, ове чарапе су се продавале у Србији за цијену од неколико стотина динара.
Министарство у Анкари је саопштило да су трговински инспектори 16. септембра 2026. године извршили надзор у фирми у истанбулском кварту Бајрампаша, за коју се сумњало да производи чарапе.
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Инспектори нису пронашли чарапе са ликом Ратка Младића у фабрици, а представник фирме је рекао да је пре пар година имао сарадњу са фирмом "Blue Land" из Србије. Он је такође рекао да "није препознао особу на чарапама", али да је оног момента кад је сазнао прекинуо производњу.
Министарство је објавило да ће поднијети кривичну пријаву, јер има сумње да је ријеч о дјелу "величање злочина и ратног злочинца".
(Телеграф)
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