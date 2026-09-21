Ловачко удружење оштетио за 12.800 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Приједорска полиција поднијела је пријаву тужилаштву против М.Д. из Новог Града због сумње да је оштетио ловачко удружење за око 12.800 КМ.
Како сазнаје АТВ М.Д. се сумњичи да је за себе задржавао новац који је наплаћивао груповођама ловаца као таксу за одстрел дивљачи. Такође, осумњичен је да за вријеме боловања није достављао дознаке, па је у том периоду примао пуни износ плате.
У ПУ Приједор наводе да се М.Д. на терет ставља да је починио кривична дјела злоупотреба положаја одговорног лица и проневјера.
”Постоји сумња да је М.Д. од 2020. до 2024. године као запослено лице у ловачком удружењу злоупотребом положаја противправно присвојило новац у укупном износу од 12.800 КМ, оштетивши ловачко удружење за наведени износ”, саопштила је ПУ Приједор.
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