Logo

Nokti u ovoj boji su pravi jesenji hit

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.09.2026 15:26

Komentari:

0
Нокти у овој боји су прави јесењи хит
Foto: Unsplash

Ako postoji boja koja kao da je stvorena za prve hladnije dane, onda je to boja šljive.

Duboka, bogata i elegantna nijansa ljubičaste ove se jeseni posebno istakla među trendovima manikira i polako preuzima mjesto klasičnim bordo, smeđim i tamnocrvenim tonovima.

Хороскоп

Zanimljivosti

Ovim znakovima sedmica donosi stres, napetost i brojne obaveze

Nakon ljeta obilježenog mliječnim, pastelnim i prozirnim manikirima, jesen tradicionalno donosi povratak zasićenim bojama. Ove sezone upravo je plum, odnosno boja zrele šljive, jedna od nijansi koju ćemo sve češće viđati na noktima, prenosi Zadovoljna.hr.

Savršena boja

Negdje između tamnoljubičaste, bordo i boje vina, boja šljive ima sve ono što tražimo od jeseni. Dovoljno je tamna da izgleda efektno i sofisticirano, ali je istodobno nešto zanimljiviji izbor od klasične crvene.

Još jedna njena prednost je svestranost. Jednako dobro izgleda na kratkim, uredno zaobljenim noktima kao i na dugim bademastim ili četvrtastim noktima, a ovisno o završnom efektu može djelovati minimalistički, elegantno ili vrlo upečatljivo.

Венеција

Svijet

Venecija razmatra povećanje turističke ulaznice, evo za koliko

Od jednostavnog manikira do efektnog nail arta

Najjednostavnija verzija ujedno je i ona s kojom je teško pogriješiti, a visoki sjaj dodatno naglašava bogatstvo nijanse i daje joj gotovo luksuzan izgled.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

moda

nalakirani nokti

trend

Trendovi za jesen

Komentari (0)

Pročitajte više

Евакуишу Тржни центар Делта у Бањалуци

Banja Luka

Evakuišu Tržni centar Delta u Banjaluci

2 h

1
Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.

Svijet

Njemačka ekonomija posustaje, inflacija visoko

2 h

0
Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе

Srbija

Tinejdžer (17) propao u rupu od 13 metara, ljekari mu se bore za život

2 h

0
Велики пожар избио је данас, 21. септембра, око 14.30 сати у Сарајеву, у непосредној близини Олимпијског базена Отока, гд‌је је ватра захватила дио пословног објекта Вистафон.

BiH

Veliki požar u Sarajevu: Gori objekat kod Olimpijskog bazena

2 h

0

Više iz rubrike

Ципеле бродарице

Stil

Obuća u ovoj boji biće pravi jesenji hit: Zaboravite na crne cipele

3 d

0
Минђуше

Stil

Da li je grijeh nositi krst u ušima kao minđušu

3 d

0
Јесенска мода доноси боје: Доста је било сивила, носе се луде комбинације

Stil

Jesenska moda donosi boje: Dosta je bilo sivila, nose se lude kombinacije

5 d

0
Крупни план модерне пегле постављене на дасци за пеглање са навлакама са камуфлажним узорком у свијетлом затвореном простору.

Stil

Zaboravite na peglu: Izgužvana odjeća postala je novi modni imperativ

6 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

"Plašim se za njenu bezbjednost": Atina u suzama, Jelena otkrila šta je zadesilo njenu ćerku

17

37

Muškarac (30) prešao preko duple pune linije i zabio se u automobil: Preminuo na licu mjesta

17

32

Upućen prijedlog: Zabrana društvenih mreža za djecu mlađu od 13 godina

17

28

Amir Pašić Faćo pušten na slobodu nakon predloženih mjera zabrane

17

22

Minić: SNSD ima dokazane kandidate

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima