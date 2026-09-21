Nokti u ovoj boji su pravi jesenji hit

Ako postoji boja koja kao da je stvorena za prve hladnije dane, onda je to boja šljive.

Duboka, bogata i elegantna nijansa ljubičaste ove se jeseni posebno istakla među trendovima manikira i polako preuzima mjesto klasičnim bordo, smeđim i tamnocrvenim tonovima.

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Nakon ljeta obilježenog mliječnim, pastelnim i prozirnim manikirima, jesen tradicionalno donosi povratak zasićenim bojama. Ove sezone upravo je plum, odnosno boja zrele šljive, jedna od nijansi koju ćemo sve češće viđati na noktima, prenosi Zadovoljna.hr.

Savršena boja

Negdje između tamnoljubičaste, bordo i boje vina, boja šljive ima sve ono što tražimo od jeseni. Dovoljno je tamna da izgleda efektno i sofisticirano, ali je istodobno nešto zanimljiviji izbor od klasične crvene.

Još jedna njena prednost je svestranost. Jednako dobro izgleda na kratkim, uredno zaobljenim noktima kao i na dugim bademastim ili četvrtastim noktima, a ovisno o završnom efektu može djelovati minimalistički, elegantno ili vrlo upečatljivo.

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Od jednostavnog manikira do efektnog nail arta

Najjednostavnija verzija ujedno je i ona s kojom je teško pogriješiti, a visoki sjaj dodatno naglašava bogatstvo nijanse i daje joj gotovo luksuzan izgled.