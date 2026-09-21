Teorija zlatnog presjeka: Ovo je najljepša princeza u istoriji

Od renesansnih umjetnika do savremene estetske hirurgije, ovaj matematički odnos korišćen je za proučavanje simetrije i sklada. A šta se dobije kada se ista formula primjeni na lica najpoznatijih pripadnica kraljevskih porodica?

Kompjutersko mapiranje lica

Dr Džulijan de Silva, estetski hirurg iz Londona, svojevremeno je razvio sistem računarske analize i mapiranja lica, koji koristi u svom radu, a potom ga primijenio kako bi odredio koja se pripadnica kraljevske porodice najviše približava “matematičkom idealu ljepote”.

Istraživanje je zaključeno izborom princeze Dajane kao pobjednice, prenio je The Sun.

Njegova analiza je zasnovana na zlatnom presjeku, matematičkom odnosu koji se povezuje sa proporcijama i koji se u različitim oblicima proučava još od antičke Grčke. U ovom istraživanju korišćen je za procjenu odnosa između različitih dijelova lica.

Banja Luka Održan simpozijum "AI izazovi i prijetnje u sajber zaštiti"

Pomoću kompjuterskog mapiranja analizirani su oblik lica, kao i veličina i položaj usana, nosa, brade i linije vilice, kako bi se utvrdilo čije se crte lica najviše približavaju matematički definisanom odnosu.

Rezultati istraživanja

Tako je dr Džulijan de Silva došao do zaključka da je princeza Dajana imala crte lica koje su se najviše približavale tom odnosu.

Majka prinčeva Harija i Vilijama, koja je tragično preminula u 36. godini, ostvarila je rezultat od 89 odsto u odnosu na takozvani zlatni presjek ljepote.

Na drugom mjestu našla se kraljica Ranija el Abdulah, supruga jordanskog kralja Abdulaha II. Njen rezultat iznosio je 88,9 odsto.

Treće mjesto pripalo je bivšoj holivudskoj glumici Grejs Keli, koja je udajom za princa Renijea postala princeza od Monaka. Njeno lice ostvarilo je rezultat od 88,8 odsto.

Megan Markl na 4. mjestu

Kada je riječ o princezi Dajani, dr Džulijan de Silva je otkrio gdje je ostvarila posebno visoke rezultate.

“Dajana je ostvarila visoke rezultate kada je riječ o obliku lica, širini nosa, predjelu čela i obrvama. Njeni najniži rezultati bili su za bradu i usne“, naveo je.

Nauka i tehnologija Kako AI mijenja sajber ratovanje: Vrhunski stručnjaci u Banjaluci o novim prijetnjama

Vojvotkinja od Saseksa i supruga princa Harija, Megan Markl, zauzela je četvrto mjesto sa rezultatom 87,4 odsto, tijesno ispred princeze od Velsa i supruge princa Vilijama, Kejt Midlton, koja je sa rezultatom 86,8 odsto završila na petoj poziciji.

Iako je analiza predstavljena kao istraživanje “savršenog lica“, rezultate treba posmatrati u okviru korišćene metodologije. Zlatni presjek predstavlja matematički odnos, dok procjena privlačnosti zavisi od brojnih faktora i ne može se svjesti na jednu univerzalnu matematičku formulu, prenosi Telegraf.