Horoskop za 19. septembar: Blizanci pod hitno da se obuzdaju, ovakve Ribe nismo viđali

OVAN

Kao da su se odjednom mnoge stvari otvorile i pokrenule. Imate osjećaj kao da ste probili blokadu koja vas je sputavala u ostvarenju vaših planova. Danas i dobre vijesti stižu do vas, a i nove, obećavajuće informacije. U emotivnom djelu bolje nego inače.

BIK

Izgleda da su uzbuđenja iz prethodnih dana i sve ono što se dešavalo malo poremetili vašu svakodnevicu, i sada ste iscrpljeni. Ako možete, uzmite više vremena za sebe da biste se odmorili. Opterećuje vas zahtjevnost partnera.

BLIZANCI

Kada dođe jedan kao što je današnji, spremite se na turbulenciju i promene u planovima. Nemojte biti nervozni zbog toga što se stvari ne odvijaju onako kako biste vi željeli i ne prenosite svoju nervozu na kolege, a pogotovo ne na emotivnog partnera.

RAK

Opet ste upali u poslovnu kolotečinu. Varira vam raspoloženje, pa se nemojte voditi trenutnim impulsima u odnosu sa ljudima koji su vam bitni. Bolje je povući se iz neke komunikacije nego napraviti problem. Neraspoloženje i u emotivnom segmentu.

LAV

Imate utisak da ste nepobedivi i da vam niko ne treba, da ste dovoljni sami sebi i da vam je uspeh zagarantovan. Lijepo je diviti se svojim uspjesima, samo nemojte da se zanesete isuviše i da u potpunosti zaboravite da odradite nešto što ste obećali.

DJEVICA

Malo ćete biti isključivi u svim relacijama, i poslovnim i emotivnim. Nemojte biti tvrdi u stavovima, još uvijek vam je potrebna podrška, a na ovaj način biste pokvarili svoje šanse. Od emotivnog partnera očekujete da se u potpunosti posveti vašim željama i planovima.

VAGA

Vrlo je moguće da ćete shvatiti da ste zaboravili važnu obavezu i svojski se pozabaviti time da ispravite grešku. Danas možete upoznati osobu koja će ostaviti jak utisak na vas. Pre nego što se zaljubite na prvi pogled, razmislite da li su vam očekivanja iole realna.

ŠKORPIJA

Smirenost, organizovanost, ažurnost. Ove tri stavke su vam neophodne ako danas hoćete da prođete kroz poslovne situacije. Nemojte dozvoliti da vas drugi ometaju, posvetite se samo onome što vam je lični prioritet. Partner vas opterećuje zahtevnošću.

STRIJELAC

Jako vam je stalo da ostavite utisak na sagovornika. Od ovog razgovora očekujete mnogo i mislim da ćete imati razloga da budete zadovoljni sobom. Zanimljiv susret sa nekim ko vam je simpatičan, mada sve može ostati samo na prijateljskom ćeretanju.

JARAC

Potrebno je da dobro razmislite o daljim potezima. Uključili biste rado još jednu osobu u svoje planove, ali imate nedoumice. Porazgovarajte, mislim da ćete biti zadovoljni načinom na koji ova osoba razmišlja. Suviše kalkulišete u komunikaciji sa nekim ko vam se dopada.

VODOLIJA

Danas se možete snaći u svakoj situaciji koja iskrsne. A budite sigurni da će ih biti, jer je dan vrlo promenljiv, a ljudi oko vas naelektrisani. U emotivnom segmentu imate osećaj da vas emotivni partner ili osoba koja vam se dopada koristi za svoje ciljeve.

RIBE

Danas ćete se usmjeriti samo na posao. Sklonili ste sve distrakcije, povukli se i zakopali u obaveze. Nećete biti naročito raspoloženi ni za komunikaciju ili susret sa emotivnim partnerom. Neki sitni troškovi koje niste planirali mogu vam na kratko pokvariti raspoloženje.

(telegraf)